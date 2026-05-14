Cai sigilo de decisão da operação Compliance Zero

A operação apura um suposto esquema de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e articulação política envolvendo o Banco Master - (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

A decisão judicial relacionada à Operação Compliance Zero teve o sigilo derrubado nesta quinta-feira (14/5), ampliando o acesso ao conteúdo de medidas adotadas no âmbito da investigação ao caso Master conduzida pela Polícia Federal.

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A operação apura um suposto esquema de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e articulação política envolvendo o Banco Master e operadores ligados ao mercado financeiro e ao meio político.

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A retirada do sigilo ocorre em meio à repercussão de áudios envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, apontado como principal alvo da investigação. O material passou a integrar o foco de análise da PF nos últimos dias.

A Compliance Zero chegou à sexta fase nesta semana e investiga crimes como gestão fraudulenta, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.