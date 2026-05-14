Haddad liga Caso Master ao governo de Jair Bolsonaro: "uma coisa só"

"Não existe uma possível relação entre os Bolsonaro e o Master. É uma coisa só", disse Haddad - (crédito: Reprodução das redes sociais)

O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad repercutiu, nesta quinta-feira (14/5), os áudios divulgados pelo Intercept Brasil que ligam o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o banqueiro Daniel Vorcaro. Haddad pontuou que o clã Bolsonaro e o Banco Master não estão ligados, são "uma coisa só”.

O ex-ministro listou figuras do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que mantinham relações com Vorcaro, como o ex-ministro das Comunicações, Fábio Faria, e mencionou que o Banco Central, então comandado por Roberto Campos Neto, autorizou a compra do Master pelo Banco de Brasília (BRB).

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"Não existe uma possível relação entre os Bolsonaro e o Master. É uma coisa só. Daniel Vorcaro foi autorizado a operar pelo presidente do BC, indicado pelo Jair Bolsonaro", disse Haddad.

“Jair Bolsonaro recebeu doação de campanha do Daniel Vorcaro. Tarcísio recebeu doação de campanha do Daniel Vorcaro. O ministro da Casa Civil (do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira) tem relação com o Daniel Vorcaro. O ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social) do Bolsonaro tem relação com o Daniel Vorcaro. A ministra da SRI (Secretaria de Relações Institucionais) do Bolsonaro tem relação com o Daniel Vorcaro. Toda a relação do Daniel Vorcaro é com o governo Bolsonaro. Daniel Vorcaro é rebento do governo Bolsonaro", declarou o ex-ministro.

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"Focinho de porco..."

De acordo com a reportagem do Intercept, Vorcaro pagou R$ 61 milhões para a produção do filme Dark Horse, entre fevereiro e maio de 2025. A produção, baseada na história de vida do ex-presidente, recebeu recursos transferidos para um fundo nos Estados Unidos em nome de um aliado do ex-deputado Eduardo Bolsonaro.

“Focinho de porco, rabo de porco, orelha de porco… Toda a relação do Daniel Vorcaro é com o governo Bolsonaro, inclusive na ‘emenda Master’ que aumentava a garantia do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) e ia quebrar o sistema financeiro. E que foi abortada por este governo. (A ‘emenda Master’) teria sido aprovada se Bolsonaro fosse presidente da República”, ironizou Haddad.

O senador e presidente do PP, Ciro Nogueira (PP-PI), foi alvo de operação de busca e apreensão da Polícia Federal (PF) após mensagens periciadas dos aparelhos de Vorcaro indicarem o pagamento de propinas e vantagens ao parlamentar em troca de favorecimento do Banco Master.

Além de redigir proposições protocoladas pelo senador, o ex-banqueiro redigiu uma emenda à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de autonomia do BC que previa o aumento da cobertura do Fundo Garantidor de Créditos de R$ 250 mil para R$ 1 milhão, e que acabou não avançando.