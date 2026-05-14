Nunes Marques defende urna eletrônica em estreia no TSE

O novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes Marques, defendeu nesta quinta-feira (14/5) a urna eletrônica durante a abertura da primeira sessão plenária da Corte sob seu comando. Ao lembrar os 30 anos da implementação do sistema no país, o ministro afirmou que o equipamento representa um “divisor de águas no processo eleitoral brasileiro” e um patrimônio da Justiça Eleitoral que deve ser “zelado e preservado”.

A declaração ocorre no momento em que o tribunal inicia a preparação para as eleições de 2026, após anos em que o sistema eletrônico de votação foi alvo de ataques e questionamentos políticos.

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Durante a sessão, ministros e a ministra da Corte e o Ministério Público Eleitoral saudaram a nova gestão do TSE. O vice-presidente, André Mendonça, afirmou também que haverá esforço conjunto da magistratura, da advocacia e do Ministério Público para garantir o sucesso do próximo pleito.

O ministro Floriano de Azevedo Marques destacou que a experiência e a capacidade de diálogo de Nunes Marques serão importantes para enfrentar os desafios das eleições presidenciais de 2026.

A sessão também marcou a participação do ministro Dias Toffoli após ser eleito novo integrante efetivo do TSE na vaga deixada por Cármen Lúcia na terça-feira (12/5).