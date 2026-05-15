Flávio Bolsonaro é vaiado e chamado de "ladrão" em visita à PM do Rio

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi alvo de vaias e protestos ao chegar, nesta sexta-feira (15/5), ao Quartel-General da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Manifestantes presentes no local gritaram frases como “pega ladrão” e “bandido”, enquanto exibiam cartazes contra o parlamentar do PL.
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Segundo relatos, a manifestação ocorreu no momento em que a banda da corporação executava uma marcha em homenagem ao senador. O episódio acontece em meio ao desgaste provocado pela divulgação de áudios envolvendo Flávio e o banqueiro Daniel Vorcaro, revelados pelo site Intercept Brasil.
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Nos bastidores políticos, aliados do senador avaliam que a repercussão do caso começou a impactar a imagem pública do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Flávio é citado como um dos principais nomes da direita para a disputa presidencial de 2026, mas enfrenta pressão após a divulgação das conversas relacionadas ao financiamento do filme Dark Horse.
STF investiga financiamento de filme
O caso também chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Flávio Dino determinou a abertura de uma investigação preliminar, sob sigilo, para apurar suposto uso de emendas parlamentares no financiamento da produção cinematográfica ligada ao bolsonarismo. A representação foi apresentada por parlamentares da base governista, entre eles a deputada Tabata Amaral (PSB-SP).
Na decisão mais recente, Dino intimou os deputados Mário Frias (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF) e Marcos Pollon (PL-MS) a prestarem esclarecimentos sobre possíveis repasses de recursos públicos para o longa. Segundo o ministro, novas informações apresentadas por Tabata Amaral apontam supostas conexões entre emendas parlamentares e projetos culturais ligados ao grupo político bolsonarista.
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