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Flávio Bolsonaro é vaiado e chamado de "ladrão" em visita à PM do Rio

Senador do PL enfrentou protestos e gritos de "bandido" em meio à repercussão do caso envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e o filme Dark Horse

Manifestantes presentes no local gritaram frases como
Manifestantes presentes no local gritaram frases como "pega ladrão" e "bandido", enquanto exibiam cartazes contra o parlamentar do PL - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi alvo de vaias e protestos ao chegar, nesta sexta-feira (15/5), ao Quartel-General da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Manifestantes presentes no local gritaram frases como “pega ladrão” e “bandido”, enquanto exibiam cartazes contra o parlamentar do PL.

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Segundo relatos, a manifestação ocorreu no momento em que a banda da corporação executava uma marcha em homenagem ao senador. O episódio acontece em meio ao desgaste provocado pela divulgação de áudios envolvendo Flávio e o banqueiro Daniel Vorcaro, revelados pelo site Intercept Brasil.

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Nos bastidores políticos, aliados do senador avaliam que a repercussão do caso começou a impactar a imagem pública do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Flávio é citado como um dos principais nomes da direita para a disputa presidencial de 2026, mas enfrenta pressão após a divulgação das conversas relacionadas ao financiamento do filme Dark Horse.

STF investiga financiamento de filme

O caso também chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Flávio Dino determinou a abertura de uma investigação preliminar, sob sigilo, para apurar suposto uso de emendas parlamentares no financiamento da produção cinematográfica ligada ao bolsonarismo. A representação foi apresentada por parlamentares da base governista, entre eles a deputada Tabata Amaral (PSB-SP).

Na decisão mais recente, Dino intimou os deputados Mário Frias (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF) e Marcos Pollon (PL-MS) a prestarem esclarecimentos sobre possíveis repasses de recursos públicos para o longa. Segundo o ministro, novas informações apresentadas por Tabata Amaral apontam supostas conexões entre emendas parlamentares e projetos culturais ligados ao grupo político bolsonarista.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 15/05/2026 14:06
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