Contrariando o DC, Aldo Rebelo afirma que pré-candidatura está mantida

Rabelo classifica a pré-candidatura de Joaquim Barbosa como uma "afronta" - (crédito: Divulgação)

O ex-ministro Aldo Rebelo afirmou, neste sábado (16/5), que manterá a pré-candidatura à Presidência da República pelo partido Democracia Cristã (DC), em nota à imprensa publicada nas redes sociais. Ele afirma que foi “escolhido” para as eleições presidenciais de 2026.

No entanto, mais cedo neste sábado, o Correio confirmou que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa, recém-filiado à sigla, é cotado para substituir Aldo Rebelo como pré-candidato.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“A candidatura anunciada em um balão de ensaio de Joaquim Barbosa é uma afronta a tudo o que defendo como relações políticas apoiadas na transparência e nas decisões democráticas”, protestou o ex-ministro.

Aldo afirmou, em nota, que as candidaturas são projetos coletivos e não de grupos e interesses específicos. Ele declara que foi "escolhido para levar adiante um projeto de união e desenvolvimento do Brasil, ancorado na minha biografia sem mácula e na minha experiência na administração pública e no Congresso Nacional".

Contradição

A pré-candidatura de Joaquim Barbosa foi confirmada pelo presidente do DC, o ex-deputado João Caldas, que o classifica como “o Obama Brasileiro”, fazendo referência ao ex-presidente norte-americano.

Sobre os prováveis adversários, como Lula e Flávio Bolsonaro, Caldas afirmou ainda que Joaquim Barbosa está “a anos luz à frente desse pessoal sem intelecto e envergadura”.

Leia também: Dino abre processo para apurar uso de emendas em filme sobre Bolsonaro



Entre elogios efusivos, Caldas destacou a origem humilde do ex-ministro do STF, que integrou a Suprema Corte entre 2003 e 2014. "(Joaquim) une o Brasil, ele é o Joaquim do povo, a estabilidade constitucional e institucional dos Três Poderes, é uma unanimidade", diz.



*Com informações da Agência Estado.