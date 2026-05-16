Marina condiciona candidatura ao Senado: "Está entre mim e Márcio França'

Ex-ministra do Meio Ambiente de Lula participou do 3º Fórum Mulheres na Política. No evento, ela falou da representação feminina no Congresso Nacional - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (REDE) disse que sua possível candidatura ao Senado para as eleições de outubro por São Paulo dependerá de uma definição entre ela e o ex-ministro Márcio França (PSB-SP), que comandou a pasta do Empreendedorismo do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Estamos no processo decisório, já temos a pré-candidatura do Fernando Haddad para o governo do Estado de São Paulo, a ministra Simone Tebet e a segunda vaga está sendo debatida entre mim e o meu ex-colega de governo, Márcio França", disse Marina, em entrevista à EPTV, afiliada da Rede Globo, em Limeira (SP).

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Na cidade paulista, a ex-ministra do Meio Ambiente de Lula participou do 3º Fórum Mulheres na Política nessa sexta (15/05). No evento, ela falou da representação feminina no Congresso Nacional. "As mulheres têm uma sub-representação no Congresso Nacional. Das 513 vagas de deputados e deputadas, nós temos apenas 18%. O mesmo em relação aos 81 senadores, são apenas 18% de mulheres e nós somos mais da metade da população", afirmou.

Tabuleiro em São Paulo

Falta apenas decidir um nome para fechar o grupo de Lula em São Paulo. Marina ou Márcio França vão compor a chapa da disputa ao Senado ao lado da ex-ministra do Planejamento Simone Tebet (PSB). Na corrida para o governo do estado, o nome definido foi o do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT).

Além das indefinições à escolha do segundo nome para disputar ao Senado, a chapa petista ainda tem dúvidas sobre quem será o vice de Haddad. É possível que essa vaga seja preenchida pelos possíveis postulantes ao Senado Marina ou Márcio França.