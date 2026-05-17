Após falas de Rebelo, DC reafirma Joaquim Barbosa como pré-candidato

A pré-candidatura às eleições presidenciais de 2026 do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa foi confirmada, no sábado (16/5) pelo partido Democracia Cristã (DC). A decisão mina o lançamento de Aldo Rebelo como candidato pela mesma sigla.
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O presidente do partido João Caldas já havia indicado a pré-candidatura do recém-filiado Joaquim Barbosa. Rebelo, no entanto, classificou como “uma afronta” a entrada de Barbosa na corrida presidencial e afirmou que teria sido “escolhido” para concorrer ao Planalto.
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Em resposta, Caldas afirma, em nota, que “o Brasil está acima de projetos pessoais”. Ele também declara que a trajetória de Barbosa “honra os valores republicanos e responde ao desejo de mudança da sociedade brasileira”.
Joaquim Barbosa foi indicado ao STF pelo presidente Lula, em 2003. Em 2012, ele se tornou o primeiro homem negro a presidir a Suprema Corte e permaneceu no cargo até 2014.
Leia na íntegra a nota divulgada pelo DC:
“A Presidência Nacional do Democracia Cristã (DC) informa que está firmada a pré-candidatura do ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa à Presidência da República.
O Brasil urge. O povo brasileiro merece um novo capítulo em sua história.
Joaquim Barbosa representa a possibilidade de união nacional e reconstrução da confiança do povo brasileiro nas instituições. Sua trajetória honra os valores republicanos e responde ao desejo de mudança da sociedade brasileira.
O momento exige união, propósito e desprendimento. O Brasil está acima de projetos pessoais.
A Presidência Nacional do DC convida toda a sociedade brasileira a abraçar essa candidatura de reconstrução nacional.
João Caldas
Presidente Nacional do Democracia Cristã”