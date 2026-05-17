Datafolha: 39% avaliam negativamente o governo Lula; pesquisa mostra estabilidade

28.04.2026 - Assinatura do decreto de promulgação do Acordo de Comércio entre União Europeia e Mercosul 28.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante assinatura do decreto de promulgação do Acordo de Comércio entre União Europeia e Mercosul, no Palácio do Planalto. Brasília - DF. Foto: Ricardo Stuckert / PR - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

A pesquisa Datafolha do último sábado (17/5) mostrou estabilidade nos índices de aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em comparação com abril. 39% avaliaram negativamente, 30% positivamente e 29% afirmaram ser regular.

No mês anterior, o petista tinha 40% de avaliação negativa, 29% positiva e 29% regular. De acordo com o instituto, a maioria das entrevistas foram realizadas antes do vazamento do áudio do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) cobrando R$ 134 milhões de Daniel Vorcaro para o filme de seu pai, Dark Horse.



O Datafolha ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre terça-feira (12/5) e quarta-feira (13/4). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos com 95% de nível de confiança. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no código BR-00290/2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Percepção dos eleitores

Ao analisar os grupos de respostas, o Datafolha registrou que 41% dos homens e 37% das mulheres consideram o governo ruim ou péssimo. Então, 28% e 31% avaliam como regular. Já na avaliação positiva, 30%, tanto homens como mulheres, consideram a gestão boa ou ótima.

Leia também: Datafolha: Lula e Flávio empatavam antes de áudios que ligam senador a Vorcaro



Agora, quando se observa a avaliação de quem declara voto no petista, 1% avalia negativamente, 30% regular e 68% positivamente. Os números se invertem quando quem vota em Flávio Bolsonaro opina: 75% negativa, 21% regular e 3% positiva.



O levantamento também ouviu os eleitores de Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo). 44% dos apoiadores do ex-governador de Goiás afirmam que o governo é ruim ou péssimo, 37% regular e 18% bom ou ótimo. A percepção é parecida no caso dos eleitores de Zema: 47% afirmam ser ruim, 44% regular e 6% ótima ou boa.

Comparação com ex-presidentes

A pesquisa também fez o comparativo entre o índice negativo de Lula com os de Jair Bolsonaro em 2022 (48%), Dilma Rousseff em 2014 (26%), Lula 2 (5%), Lula 1 (22%) e o de Fernando Henrique Cardoso em 1998 (21%).

Leia também: Datafolha mostra país dividido na avaliação do governo federal



A desaprovação é maior quando perguntado sobre o trabalho do presidente Lula como presidente, 45% aprovam e 51% reprovam. Por fim, também averiguaram a opinião sobre as entregas de Lula nesses três anos de quatro meses de mandato, 59% acreditam que o petista fez menos do que se esperava, 23% que fez o que se esperava e 13% mais do que o esperado.

>Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular