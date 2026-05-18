PL reúne bancada para conter desgaste de Flávio Bolsonaro

Nos bastidores, aliados admitem que há uma tentativa de reconstruir a confiança tanto do eleitorado quanto da própria base política - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A bancada do PL na Câmara dos Deputados marcou para esta terça-feira (18/5), às 11h, uma reunião com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para discutir os desdobramentos da crise instalada em sua pré-campanha à Presidência da República. O encontro confirmado pala assessoria do partido, ocorre na sede do PL no Brasil 21, em Brasília, após a divulgação de conversas entre o parlamentar e o empresário Daniel Vorcaro, então controlador do Banco Master, que provocaram apreensão dentro da direita e aumentaram a pressão por esclarecimentos públicos.



Nos bastidores, aliados admitem que há uma tentativa de reconstruir a confiança tanto do eleitorado quanto da própria base política. Parlamentares do partido avaliam que parte da militância e lideranças regionais passaram a desconfiar de que ainda possam existir novas informações sobre a relação entre Flávio e Vorcaro que não vieram à tona.

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Com a maior bancada da Câmara, deputados da legenda têm papel estratégico na construção de palanques estaduais, no diálogo com lideranças locais e na mobilização do eleitorado em uma eventual campanha presidencial.

A expectativa é de que o senador apresente explicações detalhadas sobre sua relação com Vorcaro e esclareça dúvidas que passaram a circular entre parlamentares do partido. Integrantes da bancada afirmam reservadamente que o episódio gerou desconforto, deixando alguns em “estado de alerta” sobre possíveis impactos eleitorais para candidaturas associadas ao grupo bolsonarista.

Aliados do presidenciável temem que novas revelações possam desgastar ainda mais a imagem do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O receio é de que a crise ultrapasse o núcleo da pré-campanha presidencial e respingue sobre deputados e senadores que disputarão a reeleição nesta legislatura.

Um dirigente do Centrão ouvido reservadamente pelo Correio afirmou que o caso provocou “alerta máximo” dentro da direita. “Ele foi burro em mentir e isso pode, sim, virar uma operação. Estamos em alerta”, declarou.

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Um interlocutor da legenda afirmou que o ambiente em Brasília é de apreensão diante da possibilidade de novas medidas da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal (STF). A avaliação entre dirigentes é de que o caso ainda pode produzir novos desgastes, dependendo do conteúdo de eventuais investigações.

Até a semana passada, Flávio negava qualquer relação com o empresário. No entanto, reportagens do Intercept Brasil revelaram vínculos do senador e de seu irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, com recursos ligados ao Banco Master e ao próprio Vorcaro.