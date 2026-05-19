Galípolo vai ao Senado para esclarecimentos sobre o Master; acompanhe

Galípolo deve ser questionado sobre a atuação do BC ao barrar a compra do Banco Master pelo BRB e ao declarar a liquidação da instituição de Daniel Vorcaro - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, será ouvido nesta terça-feira (19/5) pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, em meio à repercussão política e financeira do Caso Master. A audiência pública está marcada para as 10h e faz parte da prestação de contas periódica prevista no regimento da autoridade monetária ao Congresso Nacional.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Apesar de a sessão ter como objetivo oficial a apresentação do relatório semestral das atividades do Banco Central, a expectativa entre parlamentares é de que os debates sejam dominados pela atuação da instituição na crise envolvendo o Banco Master. O tema ganhou força nas últimas semanas após revelações sobre reuniões entre integrantes do governo e representantes da instituição financeira.

Leia também: Galípolo vê risco inflacionário maior com guerra no Oriente Médio

O presidente da comissão, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou que ainda há dúvidas sobre a condução do Banco Central no caso. Segundo o senador, o colegiado pretende aproveitar a presença de Galípolo para esclarecer o papel da autoridade monetária diante do agravamento da situação financeira da instituição.

O Banco Central foi responsável por barrar, no ano passado, a tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). Em outubro, a autoridade monetária decretou a liquidação extrajudicial do Master, alegando problemas de liquidez, insolvência financeira e suspeitas de fraudes na gestão da instituição.

Leia também: Galípolo defende sigilo sobre Banco Master e afirma seguir regras vigentes

Em abril, Galípolo já havia sido chamado ao Senado para prestar esclarecimentos na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado. Na ocasião, ele confirmou ter participado, em 4 de dezembro, de uma reunião no Palácio do Planalto com o banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo o presidente do Banco Central, os acionistas do Master alegavam sofrer perseguição do mercado financeiro, argumento que, segundo ele, não encontrava respaldo na realidade da instituição.



Após a audiência com Galípolo, a Comissão de Assuntos Econômicos deve votar dois pedidos de empréstimo voltados ao Programa de Transição Energética do Pecém, no Ceará, além de analisar uma proposta que autoriza o uso do Fundo Social do Pré-Sal para renegociação de dívidas de produtores rurais.

Assista à participação de Galípolo na CAE do Senado: