Marcha dos Prefeitos acelera faturamento de bares e restaurantes da capital

18/05/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Politica. Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Local onde sera realizado no CICB. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A realização da XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios começou a transformar a rotina da capital federal. Até quinta-feira (21/5), mais de 15 mil prefeitos e vereadores de munícipios espalhados pelo país participam do encontro promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). O evento movimenta hotéis, restaurantes e o trânsito da cidade.

A Marcha, considerada um dos maiores eventos municipalistas da América Latina, chega com o slogan "O Brasil que dá certo nasce nos municípios", e reúne prefeitos, vereadores, assessores e autoridades para discutir temas como reforma tributária, royalties do petróleo, educação, emergência climática, saneamento e consórcios públicos. A programação também prevê arenas técnicas, atendimentos especializados e sabatinas com pré-candidatos à Presidência da República.

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Alta demanda

Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Distrito Federal (ABIH-DF), Henrique Severien, os estabelecimentos associados, sobretudo aqueles concentrados e conectados ao eixo central da cidade apresentam lotação máxima há pelo menos uma semana. "Além do volume extremamente elevado de visitantes, existe um fator muito importante: a previsibilidade e a recorrência do evento, que já há anos provoca ocupação máxima na rede hoteleira", declarou.

Diunei Mafine, gerente do Açougue do Berg, destaca aumento de cerca de 20% no movimento (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Com a chegada das comitivas, comerciantes da região próxima ao CICB sentem os efeitos positivos do evento. Gerente da churrascaria Açougue do Berg, Diunei Mafine afirmou que o movimento começou ainda na semana passada. “Começamos a receber prefeitos e assessores antes mesmo da abertura oficial. Sentimos um público diferente do habitual e tivemos um aumento de cerca de 20% no movimento”, contou.

Segundo ele, o restaurante precisou reforçar a equipe e ampliar os estoques para atender à demanda. “A Marcha movimenta muito a região. A gente se prepara para grupos grandes, de 20 ou 30 pessoas, que chegam com pouco tempo e procuram refeições rápidas”, explicou.

O gerente afirma que os pratos mais procurados são carnes especiais e executivos com serviço ágil. “Em 10 ou 15 minutos, o prato está servido. Eles almoçam e logo voltam para os compromissos do evento”, disse Mafine. Além do aumento no almoço, a expectativa também é alta para eventos corporativos e políticos no período noturno. “Já temos datas fechadas para eventos exclusivos, lançamentos de candidaturas e recepções de grupos maiores”, afirmou.

Wanderson Santos, da churrascaria Nativas: "Um único dia de evento equivale a quatro normais" (foto: Fotos: Ed Alves/CB/D.A Press)

No restaurante Nativas Grill Esplanada, a expectativa é de casa cheia durante toda a semana. O subgerente, Wanderson dos Santos, disse que a Marcha representa um dos períodos mais lucrativos do ano para o setor. “Quando chega a semana dos prefeitos, a gente sabe que não tem hora para ir embora. Um único dia de evento equivale a quatro ou cinco dias normais de faturamento”, afirmou.

Segundo Wanderson, o restaurante precisou contratar mais de 50 funcionários extras para atender a demanda dos próximos dias. A casa também organizou uma operação especial de transporte para buscar participantes diretamente no evento. “Amanhã (hoje), temos dois eventos simultâneos. São mais de 600 lugares aqui e outros 420 em um salão reservado para prefeitos da Bahia”, contou. O aumento da procura também impactou o ticket médio do restaurante. “Normalmente, fica em torno de R$ 120, mas, nesta semana, deve chegar a R$ 180”, disse.

Trânsito

Segundo o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), haverá alterações no trânsito da região do Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES). Durante os dias do evento, a via SCES Trecho 2, ficará em sentido único, desde a rotatória localizada na altura da Associação Geral dos Servidores da Polícia Civil do DF (Agepol), até o Clube dos Bombeiros. A via em frente ao CICB também funcionará em sentido único. Nesse trecho, os veículos seguirão da rotatória do Clube dos Bombeiros em direção à via SCES Trecho 3.

Ao longo das vias, cones foram posicionados para coibir estacionamento irregular e organizar o fluxo de veículos. Além disso, painéis eletrônicos de mensagens foram instalados para orientar os condutores. As equipes de fiscalização farão o controle do tráfego nas vias adjacentes para garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito.

Programação

Hoje

09h - Sessão solene de abertura

11h - Institucional CNM

13h30 - Conexão CNM

13h50 - Movimento Mulheres Municipalistas

14h30 - Reforma Administrativa e lançamento da plataforma E-compras

15h30 - Presidenciáveis

16h30 - Programas: Observa Políticas Públicas e Plataforma Êxitos

17h - Royalties

17h30 - Encontro de bancadas estaduais

Amanhã

08h30 - Assembleia Geral e prestação de contas da CNM

09h - Governança Multinível

09h30 - Inversão da municipalização do SUS

10h - Presidenciáveis

11h - Reforma Tributária

13h30 - Educação: Tempo Integral e Educação especial

14h - Emergencia Climática + Conclima

14h30 - Consórcios: Conclima e CNPrev

15h - Presidenciáveis

16h - Consórcios

17h - Saneamento

Quinta

08h - Palavra aberta aos gestores

08h30 - Legislativo municipal

09h - Presidenciáveis

10h - Municípios Doadores

10h30 - Presidenciáveis

11h30 - Resultados das Arenas e Fóruns Municipalistas

11h45 - Leitura da carta da XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios

12h - Encerramento