Odair Cunha toma posse como ministro do TCU nesta terça (20/5)

Indicado pela Câmara dos Deputados, Cunha ocupará a cadeira deixada por Aroldo Cedraz, que se aposentou. - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O ex-deputado federal Odair Cunha toma posse nesta quarta-feira (20/5) como novo ministro do Tribunal de Contas da União. A cerimônia está marcada para as 14h30, no plenário da Corte, em Brasília.

Indicado pela Câmara dos Deputados, Cunha ocupará a cadeira deixada por Aroldo Cedraz, que se aposentou. A solenidade deve reunir autoridades dos Três Poderes, integrantes do Ministério Público, representantes de órgãos públicos e convidados.

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Carreira

Natural de Piedade, no interior de São Paulo, Odair Cunha construiu a carreira política em Minas Gerais, estado pelo qual foi eleito deputado federal por seis mandatos consecutivos. Ao longo da trajetória no Congresso, atuou principalmente em pautas relacionadas à administração pública, desenvolvimento econômico, mineração, energia e agricultura.

Entre 2015 e 2018, também ocupou o cargo de secretário de Governo de Minas Gerais, função em que coordenou a articulação política do Executivo estadual e a interlocução com prefeitos, órgãos de controle e representantes da sociedade civil.

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Durante a atuação parlamentar, Cunha participou da formulação de propostas que se transformaram em lei. Entre elas está a reformulação do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), criado para reduzir os impactos econômicos da pandemia sobre empresas do setor.

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Tribunal de Contas

O Tribunal de Contas da União é responsável por fiscalizar a aplicação de recursos públicos federais e auxiliar o Congresso Nacional no controle externo das contas da União. A Corte é composta por nove ministros, escolhidos a partir de indicações divididas entre Presidência da República, Senado Federal e Câmara dos Deputados, conforme prevê a Constituição Federal.