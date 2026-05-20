InícioPolítica
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Odair Cunha toma posse como ministro do TCU nesta terça (20/5)

Ex-deputado federal por Minas Gerais assume vaga deixada por Aroldo Cedraz, aposentado da Corte de Contas

Indicado pela Câmara dos Deputados, Cunha ocupará a cadeira deixada por Aroldo Cedraz, que se aposentou. - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
Indicado pela Câmara dos Deputados, Cunha ocupará a cadeira deixada por Aroldo Cedraz, que se aposentou. - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O ex-deputado federal Odair Cunha toma posse nesta quarta-feira (20/5) como novo ministro do Tribunal de Contas da União. A cerimônia está marcada para as 14h30, no plenário da Corte, em Brasília.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Indicado pela Câmara dos Deputados, Cunha ocupará a cadeira deixada por Aroldo Cedraz, que se aposentou. A solenidade deve reunir autoridades dos Três Poderes, integrantes do Ministério Público, representantes de órgãos públicos e convidados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Carreira

Natural de Piedade, no interior de São Paulo, Odair Cunha construiu a carreira política em Minas Gerais, estado pelo qual foi eleito deputado federal por seis mandatos consecutivos. Ao longo da trajetória no Congresso, atuou principalmente em pautas relacionadas à administração pública, desenvolvimento econômico, mineração, energia e agricultura.

Entre 2015 e 2018, também ocupou o cargo de secretário de Governo de Minas Gerais, função em que coordenou a articulação política do Executivo estadual e a interlocução com prefeitos, órgãos de controle e representantes da sociedade civil.

Durante a atuação parlamentar, Cunha participou da formulação de propostas que se transformaram em lei. Entre elas está a reformulação do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), criado para reduzir os impactos econômicos da pandemia sobre empresas do setor.

Tribunal de Contas

O Tribunal de Contas da União é responsável por fiscalizar a aplicação de recursos públicos federais e auxiliar o Congresso Nacional no controle externo das contas da União. A Corte é composta por nove ministros, escolhidos a partir de indicações divididas entre Presidência da República, Senado Federal e Câmara dos Deputados, conforme prevê a Constituição Federal.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 20/05/2026 12:10 / atualizado em 20/05/2026 12:10
SIGA
x