Ronaldo Caiado diz ser um "homem que respeita as urnas"

Caiado prometeu um "novo pacto federativo", caso seja eleito. "Um novo federalismo brasileiro." - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

O governador de Goiás e pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD), declarou, nesta quarta-feira (20/5), ser um “homem que respeita as urnas”.

“Eu sou um homem que (acredita que) campanha eleitoral e uma coisa, depois ninguém pode brigar com a vontade popular. O prefeito eleito, o governador, o presidente tem que respeitar e fazer as regras necessárias para que as cidades se desenvolvam”, disse ele na XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, a Marcha dos Prefeitos.

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Diferentemente do discurso solto de Flávio Bolsonaro (PL), ontem (19), Caiado foi sabatinado na Marcha dos Prefeitos, seguindo uma dinâmica de perguntas estabelecidas pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), que organiza o evento.

Caiado prometeu um “novo pacto federativo”, caso seja eleito. “Um novo federalismo brasileiro.”

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“Sofri muito como governador com a concentração de poder que fica aqui em Brasília. Vocês já ouviram muito isso ‘menos Brasília, mais Brasil’. Como governador, eu insurgi e aprovei várias leis no estado de Goiás para dar mais liberdade aos estados e municípios. E é isso que pretendemos fazer exatamente com a capilaridade que existe no país hoje e não podemos nos submeter a um único iluminado em Brasília querer achar que vai resolver todos os problemas dos municípios”, pontuou.

O pré-candidato defendeu que, em prol de uma boa governabilidade, é preciso “ter esse contato direto com prefeitos e governadores”.