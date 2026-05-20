Motta associa fim da 6x1 com combate à violência contra a mulher

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), relacionou nesta quarta-feira (20/5) a redução da carga horária de trabalho para 40h semanais com a possibilidade de as mulheres terem mais tempo para denunciar casos de violência de gênero.
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"A redução da jornada de trabalho como um dos caminhos possíveis para mudar essa realidade (violência contra a mulher). Muitas das vítimas da violência acabam sufocadas pela ausência de tempo para denunciar", discorreu o deputado, em discurso realizado na cerimônia dos 100 anos do pacto entre os Poderes para combate ao feminicídio.
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Além dele, o evento contou com a participação dos presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin. Faltou à cerimônia, no entanto, o chefe do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP). Segundo sua assessoria, ele não foi ao evento porque cumpriu "compromissos pessoais".
Fim da 6x1 à espera de um consenso
Presente na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre o fim da escala 6x1, a formalização de um texto que prevê a redução da carga horária de trabalho ainda tramita com impasse na Câmara Federal.
Até então, havia perspectiva de que o deputado federal Leo Prates (Republicanos-BA), relator da comissão especial que analisa o tema, apresentasse a primeira versão do projeto nesta quarta-feira. Esse prazo, no entanto, será prorrogado para a próxima semana.
O principal ponto de divergência entre governistas e parlamentares ligados ao mercado é a regra de transição para que as empresas modifiquem a escala de trabalho de seus funcionários.
Enquanto o governo Lula, seus ministros e parlamentares da base pregam adaptação "imediata", a oposição defende que as empresas devem ter um prazo maior para que essa mudança entre em vigor.