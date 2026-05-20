Vital do Rêgo elogia Odair Cunha durante posse de ministro no TCU: "Cara arretado"

Lula entre Vital do Rêgo (à esquerda) e Odair Cunha durante assinatura de nomeação do novo ministro do TCU - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Vital do Rêgo, abriu a sessão de posse do novo ministro Odair José da Cunha destacando a história do magistrado e sobre a responsabilidade do cargo, que precisa fiscalizar o dinheiro público. O evento acontece nesta quarta-feira (20/5), em Brasília.

O ministro Odair Cunha passa a ser o 15º ocupante da cadeira número 2 da Corte. “Quem chega ao TCU não recebe apenas um gabinete, uma equipe e processos a relatar. Recebe uma responsabilidade diante da República. Recebe o dever de olhar para os números sem esquecer das pessoas. Recebe a missão de proteger o dinheiro público sem perder de vista o destino desse dinheiro. A vida do cidadão brasileiro.”

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O magistrado brincou ainda com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), também presente no evento. Ao agradecer a presença de dezenas de deputados federais que compareceram à cerimônia, Vital disse que Motta "já pode fazer uma reunião aqui".

Trajetória

A chegada de Odair ao TCU encerra uma disputa política considerada estratégica no Congresso. Escolhido pela Câmara e posteriormente avalizado pelo Senado, o mineiro precisará formalizar a saída do mandato parlamentar para assumir a função, que prevê estabilidade até a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Ele será o primeiro quadro filiado ao PT a ocupar uma cadeira de ministro do tribunal por indicação do Legislativo.



Com passagem de mais de duas décadas pela Câmara dos Deputados, Odair construiu trajetória ligada a pautas sociais e à articulação política. Advogado de formação, participou da elaboração de projetos relevantes do partido, comandou o PT mineiro e integrou o governo Fernando Pimentel em Minas Gerais como secretário de Governo. Entre as atribuições do TCU estão a análise das contas presidenciais e a fiscalização de licitações, contratos, obras públicas e repasses de recursos federais.