Após não comparecer à Marcha dos Prefeitos, Lula recebe presidente da CNM

Lula participou de edições anteriores da Marcha dos Prefeitos, mas acabou sendo vaiado em seus discursos - (crédito: Ricardo Stuckert / Presidência da República )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne, na tarde desta quarta-feira (20/5), com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski. Neste ano, devido à eleição que ocorrerá em outubro, a anual Marcha dos Prefeitos recebe os candidatos à Presidência para uma sabatina, e Lula não participou da abertura nem confirmou que estará presente na dinâmica.

De acordo com a entidade, a ideia é levar ao presidente as reclamações e pautas dos prefeitos, que incluem os impactos financeiros aos municípios com o fim da escala 6x1 e da taxa das blusinhas.

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Na terça (19), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal adversário do petista, falou por cerca de 30 minutos, sem interrupção, e não respondeu perguntas. Já na manhã desta quarta, Ronaldo Caiado (PSD) respondeu questionamentos e teve um tempo determinado para se posicionar. Pela tarde, será a vez do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Hostilidades

Lula, como apurou o Correio, enfrenta um mal-estar com os prefeitos pela ausência no evento. Apesar disso, também enfrenta resistência junto aos chefes dos Executivos municipais, e chegou a ser vaiado em suas duas últimas participações, em 2024 e 2025.

Neste ano, o vice-presidente Geraldo Alckmin, representando o governo federal, foi vaiado em diversos momentos de seu discurso. A avaliação entre os prefeitos no evento é de que Lula está evitando possíveis desgastes, de olho nas pesquisas de intenção de voto.