A regra estabelece a aplicação da pena referente ao delito mais grave, acrescida de um aumento que pode variar entre um sexto e metade da condenação, conforme avaliação judicial. Atualmente, o entendimento do STF admite que os dois crimes aconteçam simultaneamente, permitindo a soma das punições. - (crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil )

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou nesta quarta-feira (20) a abertura de um inquérito policial e procedimento administrativo para investigar tentativas de fraude processual com uso de comandos ocultos em petições para manipular sistemas de inteligência artificial (IA) usados pela corte.

A prática, conhecida como “prompt injection”, consiste em inserir instruções invisíveis ao olho humano em documentos judiciais para tentar influenciar respostas geradas por ferramentas de IA. A decisão se deu depois de técnicos do tribunal identificarem em seu acervo de processos petições com a injeção do comando.

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Segundo o presidente do STJ, Herman Benjamin, o sistema de IA do tribunal, nomeado como STJ Logos, foi desenvolvido com mecanismos capazes de bloquear esse tipo de ação.

“O STJ Logos já foi desenvolvido com comandos específicos que impedem estas artimanhas de atuar”, afirmou o ministro. Ele disse ainda que o tribunal está identificando os responsáveis para permitir eventual aplicação de sanções processuais e responsabilização criminal e administrativa.

Ainda de acordo com o tribunal, as tentativas de manipulação foram neutralizadas pelas camadas de segurança do sistema, mas passarão a ser registradas nos autos dos processos.

O prompt injection não é novidade, e o tema ganhou notoriedade no início de maio, após relatos de tentativa de fraude processual na Justiça trabalhista, no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8).