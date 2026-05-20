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Otto Lobo é aprovado pelo Senado para comandar a CVM

Indicado por Lula no início do ano, Otto Lobo cumprirá mandato tampão até 2027; durante sabatina, senador questionou decisões envolvendo o Banco Master

Otto Lobo - (crédito: WALDEMIR BARRETO/AGÊNCIA SENADO)
Otto Lobo - (crédito: WALDEMIR BARRETO/AGÊNCIA SENADO)

O plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (20/5), a indicação de Otto Lobo para a presidência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda responsável, entre outras funções, pela regulação de fundos de investimento. O nome de Lobo recebeu 31 votos favoráveis e 13 contrários, após ter sido aprovado mais cedo pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa.

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Além de Otto Lobo, os senadores também aprovaram a indicação de Igor Muniz para a diretoria da autarquia. Os dois nomes haviam sido encaminhados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 6 de janeiro, há pouco mais de quatro meses.

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Otto Lobo assumirá a presidência da CVM em caráter temporário. Diferentemente de novas nomeações, ele não terá um mandato de cinco anos, mas cumprirá um mandato tampão até julho de 2027, completando o período remanescente da gestão de João Pedro Nascimento, ex-presidente da autarquia que deixou o cargo em julho do ano passado.

Atualmente, a diretoria da CVM possui três vagas abertas, embora o Executivo tenha encaminhado apenas duas indicações.

A indicação de Lobo ao comando da CVM é atribuída a empresários e ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que já negou publicamente ser o padrinho político do nome.

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Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

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Por Fernanda Strickland
postado em 20/05/2026 19:12
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