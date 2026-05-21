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Flávio Bolsonaro desafia esquerda e cobra CPMI do Banco Master no Congresso

Senador diz não ter "nada a esconder", pede investigação sobre relação de Daniel Vorcaro com autoridades e critica governo Lula, PF e esquerda

"Vocês têm medo dessa CPMI. Nenhum de vocês assinou. Eu assinei todas, porque não tenho nada a esconder", disse Flávio, dirigindo-se a parlamentares de esquerda - (crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado)

O senador e pré-candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL-RJ) utilizou o tempo de liderança do PL na tribuna do Congresso Nacional, nesta quinta-feira (21/5), para defender a instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o Banco Master.

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Durante o discurso, o parlamentar afirmou que não teme investigações, e desafiou integrantes da esquerda a apoiarem a criação do colegiado.

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Segundo Flávio, a CPMI seria necessária para esclarecer relações entre o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e diferentes autoridades públicas. O senador afirmou querer ver Vorcaro e Augusto Lima, ex-sócio do Master, prestando depoimento no colegiado.

“Eu quero Daniel Vorcaro e Augusto Lima sentados naquela CPMI, falando qual é a relação que eles tinham com o Flávio Bolsonaro, e também qual é a relação que eles tinham com o (presidente) Lula, qual é a relação que eles tinham com o (ministro do Supremo) Alexandre de Moraes. Porque eu não tenho nada a temer. Eu não tenho nada a esconder”, disse.

O parlamentar também criticou a falta de adesão de partidos de esquerda ao pedido de investigação. Segundo ele, nenhum integrante do campo governista assinou o requerimento da CPMI do Banco Master.

“Vocês têm medo dessa CPMI. Nenhum de vocês assinou. Eu assinei todas, porque não tenho nada a esconder”, afirmou.

Comparação com escândalos passados

Durante o pronunciamento, Flávio Bolsonaro voltou a associar o PT a casos de corrupção e mencionou episódios como o Mensalão e a Operação Lava Jato. O senador citou ainda supostas irregularidades envolvendo descontos em aposentadorias e investigações sobre o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na fala, o senador contrastou esses episódios com a produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que, segundo ele, recebeu investimento privado sem qualquer irregularidade.

“Do outro lado, está o filme do presidente Bolsonaro. Que recebeu investimento privado de alguém que, na época, não tinha absolutamente nada que pudesse desabonar a sua conduta”, declarou.

O senador também direcionou críticas à Polícia Federal (PF), afirmando que a corporação estaria “aparelhada”. Sem apresentar detalhes, Flávio questionou mudanças em investigações relacionadas ao filho do presidente Lula e afirmou que haveria interferência política.

“Imagina se fosse no governo Bolsonaro, o mundo tinha caído, a investigação sobre o filho do presidente, eles trocam o próprio delegado da investigação. Isso é inaceitável”, disse.

Segurança pública e críticas ao governo

Na reta final do discurso, Flávio Bolsonaro ampliou as críticas ao governo federal, afirmando que o país enfrenta problemas econômicos e de segurança pública. O senador mencionou facções criminosas e defendeu uma postura mais dura do governo federal.

“Nós vamos libertar os brasileiros que hoje moram em áreas que são dominadas por narcotraficantes, e esse governo não faz nada, não aceita classificá-los como terroristas, CV e PCC”, afirmou, em referência às facções criminosas.

Ao concluir a fala, o parlamentar voltou a fazer críticas ao governo do presidente Lula e afirmou que pretende atuar politicamente para impedir a continuidade do projeto político do PT. “O povo brasileiro não aguenta mais quatro anos do PT”, declarou.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Danandra Rocha e Fernanda Strickland
postado em 21/05/2026 12:49
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