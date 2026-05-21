Flávio Bolsonaro desafia esquerda e cobra CPMI do Banco Master no Congresso

O senador e pré-candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL-RJ) utilizou o tempo de liderança do PL na tribuna do Congresso Nacional, nesta quinta-feira (21/5), para defender a instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o Banco Master.
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Durante o discurso, o parlamentar afirmou que não teme investigações, e desafiou integrantes da esquerda a apoiarem a criação do colegiado.
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Segundo Flávio, a CPMI seria necessária para esclarecer relações entre o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e diferentes autoridades públicas. O senador afirmou querer ver Vorcaro e Augusto Lima, ex-sócio do Master, prestando depoimento no colegiado.
“Eu quero Daniel Vorcaro e Augusto Lima sentados naquela CPMI, falando qual é a relação que eles tinham com o Flávio Bolsonaro, e também qual é a relação que eles tinham com o (presidente) Lula, qual é a relação que eles tinham com o (ministro do Supremo) Alexandre de Moraes. Porque eu não tenho nada a temer. Eu não tenho nada a esconder”, disse.
O parlamentar também criticou a falta de adesão de partidos de esquerda ao pedido de investigação. Segundo ele, nenhum integrante do campo governista assinou o requerimento da CPMI do Banco Master.
“Vocês têm medo dessa CPMI. Nenhum de vocês assinou. Eu assinei todas, porque não tenho nada a esconder”, afirmou.
Comparação com escândalos passados
Durante o pronunciamento, Flávio Bolsonaro voltou a associar o PT a casos de corrupção e mencionou episódios como o Mensalão e a Operação Lava Jato. O senador citou ainda supostas irregularidades envolvendo descontos em aposentadorias e investigações sobre o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Na fala, o senador contrastou esses episódios com a produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que, segundo ele, recebeu investimento privado sem qualquer irregularidade.
“Do outro lado, está o filme do presidente Bolsonaro. Que recebeu investimento privado de alguém que, na época, não tinha absolutamente nada que pudesse desabonar a sua conduta”, declarou.
O senador também direcionou críticas à Polícia Federal (PF), afirmando que a corporação estaria “aparelhada”. Sem apresentar detalhes, Flávio questionou mudanças em investigações relacionadas ao filho do presidente Lula e afirmou que haveria interferência política.
“Imagina se fosse no governo Bolsonaro, o mundo tinha caído, a investigação sobre o filho do presidente, eles trocam o próprio delegado da investigação. Isso é inaceitável”, disse.
Segurança pública e críticas ao governo
Na reta final do discurso, Flávio Bolsonaro ampliou as críticas ao governo federal, afirmando que o país enfrenta problemas econômicos e de segurança pública. O senador mencionou facções criminosas e defendeu uma postura mais dura do governo federal.
“Nós vamos libertar os brasileiros que hoje moram em áreas que são dominadas por narcotraficantes, e esse governo não faz nada, não aceita classificá-los como terroristas, CV e PCC”, afirmou, em referência às facções criminosas.
Ao concluir a fala, o parlamentar voltou a fazer críticas ao governo do presidente Lula e afirmou que pretende atuar politicamente para impedir a continuidade do projeto político do PT. “O povo brasileiro não aguenta mais quatro anos do PT”, declarou.
Saiba Mais
Danandra RochaRepórter de política
Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.