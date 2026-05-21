Vídeo: Flávio desconversa sobre viagem aos EUA: "Liga para a Casa Branca"

No Congresso, o presidenciável participou de forma breve das discussões sobre a criação da CPMI do Master e defendeu a investigação - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) evitou detalhar, nesta quinta-feira (21/5), sua viagem aos Estados Unidos prevista para a próxima segunda-feira (25). Cercado por seguranças e em meio a empurra-empurra com jornalistas, após participar da sessão conjunta do Congresso Nacional, o parlamentar desconversou ao ser questionado pelo Correio sobre a agenda em Washington.

“Liga para a Casa Branca”, desdenhou o senador, sem dar mais informações sobre o encontro. Aliados, porém, confirmaram à reportagem a ida de Flávio aos EUA e tratam a agenda como uma tentativa de aproximação com o presidente norte-americano, Donald Trump.

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No Congresso, o presidenciável participou de forma breve das discussões sobre a criação da CPMI do Banco Master e defendeu a investigação. O senador, porém, evitou permanecer próximo da imprensa durante a saída do plenário. Assessores e seguranças dificultaram a aproximação de repórteres que tentavam fazer perguntas sobre a viagem e sobre a relação do parlamentar com o empresário Daniel Vorcaro.

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Nos bastidores, parlamentares da oposição avaliam que a ida aos Estados Unidos busca reforçar a imagem de Flávio como representante do bolsonarismo alinhado ao Trump para a disputa presidencial de 2026. A estratégia também ocorre em resposta à recente viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos EUA, considerada positiva pelo Palácio do Planalto.

O senador tem reduzido as interações com jornalistas desde o episódio em que foi questionado por um repórter do Intercept sobre sua relação com Daniel Vorcaro, ex-banqueiro citado em investigações. Na ocasião, aliados reconheceram desconforto do parlamentar diante das perguntas e passaram a restringir ainda mais o acesso da imprensa.

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