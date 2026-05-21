Proposta para acabar com escala 6 x 1 é "irresponsável", afirma Renan Santos

A proposta do Governo Federal para acabar com a Escala de trabalho 6 x 1 é "irresponsável". A avaliação é do pré-candidato à presidência da república Renan Santos, presidente do partido Missão e entrevistado do CB.Poder Especial desta quinta-feira (21/5).
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De acordo com o pré-candidato, o Brasil, apesar de crescimentos em quaisquer índices, não está em desenvolvimento econômico, e não é um expoente global no quesito.
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"A proposta do Governo Federal sobre isso é, hoje, irresponsável. O Brasil é um país que perde espaço nas cadeias globais de produção. Estamos falando de quem tem emprego de qualidade (...) Pessoas que trabalham em pequenos restaurantes, em pequenos estabelecimentos, que não expandem o capital de giro, ainda mais em um país com juros altos, como é o Brasil de hoje, não vão ter condições de arcar com os negócios", detalhou.
De acordo com Santos, acabar com a Escala 6 x 1 trará como consequência a informalidade ou o fechamento de diferentes negócios, principalmente os altamente sindicalizados. É preciso, conforme o entrevistado, flexibilizar o mercado de trabalho e dar mais autonomia para que contratações e demissões sejam feitas, em relações mais estreitas entre empregado e patrão.
"O governo hoje não está se importando com isso, especialmente hoje em uma trajetória de aumento de impostos sobre os negócios. Então, precisamos flexibilizar o mercado de trabalho e realizar uma expansão sindical. Não proponho um monopólio sindical, mas, sim, uma competição entre sindicatos para o melhor atendimento às pessoas", destacou.
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"Eu convido o nosso espectador aqui a olhar todos os gráficos de produtividade do Brasil, que são assustadores. A produtividade é a quantidade de dinheiro que um trabalhador faz por hora trabalhada, e o Brasil está estagnado. E isso está ligado ao aumento de riqueza. O papel do Brasil perante o resto do mundo diminuiu, e esse é o problema", acrescentou.
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