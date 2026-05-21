Lindbergh cobra explicações de Flávio sobre Vorcaro, e senador rebate

O Plenário conjunto do Congresso Nacional foi palco, nesta quinta-feira (21/5), de um novo embate político envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o empresário Daniel Vorcaro e o caso do Banco Master.
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O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) usou a tribuna para cobrar explicações públicas de Flávio sobre sua relação com Vorcaro, enquanto o parlamentar reagiu acusando o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de manter proximidade com o empresário.
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Em discurso no Plenário, Lindbergh afirmou que Flávio deveria explicar ao Congresso e ao país mensagens e áudios atribuídos à relação com Vorcaro. O petista citou uma gravação na qual o senador tratou o banqueiro como “irmãozão” e mencionou declarações anteriores do parlamentar negando proximidade com o empresário.
Segundo Lindbergh, em março, após a divulgação de informações sobre um suposto contato telefônico de Flávio com Vorcaro, o senador teria afirmado que nunca teve contato com o banqueiro.
O deputado também mencionou questionamentos feitos por jornalistas sobre um suposto financiamento de um filme do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por Vorcaro e afirmou que, posteriormente, vieram à tona novos elementos da relação entre ambos.
“O senador Flávio Bolsonaro, para subir à tribuna, ele deveria, por respeito ao Brasil, ter respondido esses questionamentos, que são questionamentos da sociedade”, disse Lindbergh no Plenário.
O petista ainda questionou movimentações financeiras relacionadas ao chamado fundo Havengate, atribuído por ele o deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro, e perguntou sobre supostos recursos enviados aos Estados Unidos e utilizados em projetos ligados ao entorno da família Bolsonaro.
Também levantou suspeitas sobre um encontro entre Flávio e Vorcaro após a saída do empresário da prisão com monitoramento eletrônico, sugerindo uma possível relação com a pré-candidatura presidencial do senador.
Ao final do discurso, Lindbergh defendeu investigações e afirmou que a falta de esclarecimentos poderia reforçar suspeitas sobre a utilização de recursos para financiar ações políticas contra o Brasil, incluindo supostas articulações por sanções e tarifas internacionais.
Resposta
Em réplica, Flávio Bolsonaro afirmou já ter dado “todos os esclarecimentos” sobre o caso e devolveu as acusações ao governo federal. O senador disse que agora quem deveria prestar explicações seria Lula, questionando uma suposta reunião envolvendo integrantes do Banco Master e o Banco Central.
“Quem tem que dar a explicação agora é o seu chefe. O que ele estava fazendo naquela reunião secreta lá?”, afirmou Flávio, ao sugerir que o governo teria atuado para beneficiar o Banco Master.
O senador também associou as origens do banco a governos petistas na Bahia, citando os ex-governadores Jaques Wagner e Rui Costa. Em tom mais duro, Flávio rebateu as críticas de Lindbergh e voltou a defender a criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre o Banco Master.
“CPI do Banco Master já”, concluiu o senador.