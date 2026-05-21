Em post, Mario Frias se pronuncia sobre tentativa de notificação do STF

Deputado diz estar em viagem oficial e se dispõe a prestar esclarecimentos ao ministro Dino - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

Após o Supremo Tribunal Federal (STF) anunciar que não conseguiu notificar o deputado federal Mario Frias (PL-SP) a respeito das emendas parlamentares destinadas para a produção de “Dark Horse”, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o ministro da Corte, Flávio Dino, definir um prazo de 48 horas para que a Câmara dos Deputados justifique sua viagem ao exterior na última, Mario Frias se pronunciou por meio de suas redes sociais.

O deputado atua como produtor executivo de Dark Horse, que recentemente ganhou grande repercussão pública após a divulgação do áudio em que o senador, e pré-candidato a presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), faz cobranças financeiras ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, referentes a um valor acordado para custear o longa.

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Endereçando seu post ao ministro Dino, Mario Frias afirma que soube pela imprensa que o Supremo tentou notificá-lo. De acordo com a publicação, o deputado do PL realizou nova viagem ao exterior e sua volta ao Brasil está programada para o dia 25 deste mês.



“Prezado Ministro Flávio Dino, soube pela imprensa que o senhor gostaria de algumas informações a meu respeito. Estou em agenda oficial, com conhecimento do meu presidente Hugo Motta. Chegarei ao Brasil dia 25 de maio, desde já me colocando à disposição de Vossa Excelência, para inclusive um encontro ao vivo, ocasião em que será uma ótima oportunidade para prestar todos os esclarecimentos que desejar”, escreveu Mario Frias, em publicação feita no X.

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A informação da Corte é que há mais de um mês os oficiais de Justiça responsáveis buscam localizar o deputado. O esclarecimento solicitado por Flávio Dino deve conter informações sobre a duração da viagem, os custos e o documento de autorização de viagem oficial assinado pelo presidente da Câmara Hugo Motta (Republicanos-PB).

Ao Correio, a Câmara dos Deputados informou que Mario Frias apresentou pedido um de missão oficial sem ônus para o Legislativo para cumprimento de agenda no Bahrein no período de 12 a 18 de maio de 2026, a pedido da embaixada de Bahrein. Em seguida, solicitou afastamento para missão oficial sem ônus para no período de 19 a 22 de maio para cumprimento de agenda no Dallas, no Texas (USA), a convite do movimento Yes Brazil USA.