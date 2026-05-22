Futura/Apex: áudio sobre Banco Master amplia distância entre Lula e Flávio

A nova rodada da pesquisa Futura/Apex, divulgada nesta sexta-feira (22/5), aponta avanço do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em simulações para a eleição presidencial de 2026. O petista aparece com 42,7% das intenções de voto em um dos cenários de primeiro turno, enquanto o senador registra 35,6%.



O levantamento indica uma mudança no cenário eleitoral após a divulgação, pelo Intercept Brasil, de um áudio em que Flávio Bolsonaro pede apoio financeiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para a produção de um filme. Vorcaro foi alvo de investigações relacionadas a supostas fraudes envolvendo o Banco Master.

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Na rodada anterior da pesquisa, divulgada em 11 de maio, Lula e Flávio apareciam em situação de empate técnico tanto no primeiro quanto no segundo turno. Agora, a vantagem do presidente foi ampliada.

Atrás dos dois principais nomes, os demais pré-candidatos aparecem tecnicamente empatados dentro da margem de erro. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) soma 3,9%, seguido pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 3,3%. Na sequência estão Renan Santos (Missão), com 1,7%; Cabo Daciolo (Mobiliza), com 1%; Augusto Cury (Avante), com 0,9%; e Aldo Rebelo (Democracia Cristã), com 0,4%.

Os votos brancos, nulos ou de eleitores que afirmaram não escolher nenhum candidato somam 7,8%. Os indecisos representam 2,8%.

A pesquisa também simulou um cenário sem a participação de Flávio Bolsonaro. Nesse caso, Lula lidera com 39% das intenções de voto. Zema aparece em segundo lugar, com 13,3%, tecnicamente empatado com Caiado, que registra 13,1%.

O instituto Futura/Apex ouviu 2 mil pessoas em 878 municípios brasileiros entre os dias 15 e 20 de maio. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06529/2026.