Relações políticas perderam "civilidade", diz Lula sobre fake news

"Nós tínhamos, naquela época, uma certa civilidade na relação política", disse Lula sobre seus dois primeiros mandatos - (crédito: Reprodução/RedeTV)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou, nesta sexta-feira (22/5), que havia uma “civilidade nas relações políticas” em seus dois últimos mandatos, mas que, agora, tem de conviver com as fake news.



“Este terceiro mandato está sendo diferente, porque a política está diferente dos outros dois. O mundo político, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, de 2026 não é o mundo político de 2010. Nós tínhamos, naquela época, uma certa civilidade na relação política”, pontuou ele durante entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil.

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Lembrando que, na época, seu maior adversário era o PSDB de José Serra, do agora vice-presidente Geraldo Alckmin, e de Fernando Henrique Cardoso, Lula avaliou que, agora, “tem essa loucura que é a fake news, a mentira, e as pessoas que não têm nenhum responsabilidade com a verdade, que vivem fazendo desaforo, vivem sendo violentas”.

“O mundo está diferente. O mundo está mais nervoso, irritado, polarizado. Não é só no Brasil, nos Estados Unidos, os Democratas e Republicanos, há 20 anos, viviam como se fossem parceiros, só tinha disputa na época eleitoral”, comparou Lula.

Obras paralisadas

O presidente comentou que, atualmente, as pessoas estão sendo “vítimas do algoritmo”, que este é um fator decisivo na mudança na política e que, ao assumir a Presidência em 2023, encontrou um país “desmontado”.

“Eu encontrei, em 2023, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) com 700 funcionários a menos do que tinha em 2010, esse é um exemplo. Eu encontrei 87 mil casas do Minha Casa, Minha Vida, ainda do tempo da (ex-presidente) Dilma (Rousseff), paralisadas. Eu encontrei 6 mil obras entre creches, obras de hospital, UBS (Unidade Básica de Saúde), UPA (Unidade de Pronto Atendimento) paralisadas”, exemplificou ele, sem citar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).