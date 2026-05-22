Datafolha: 64% dizem que Flávio agiu errado no caso Dark Horse

Segundo a pesquisa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ampliou de três para nove pontos a vantagem sobre Flávio no cenário de primeiro turno. - (crédito: AFP)

A nova pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (22/5), mostra que 64% dos entrevistados afirmam ter ouvido falar do episódio envolvendo Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o caso Dark Horse. Entre eles, o mesmo percentual considera que o parlamentar agiu de forma errada.

O caso ganhou dimensão nacional após reportagem publicada pelo Intercept Brasil revelar que o senador pediu R$ 134 milhões ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, projeto que contaria a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro até a eleição de 2018.

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A nova rodada do Datafolha foi realizada entre quarta-feira (20/5) e quinta-feira (21/5), depois que o assunto já havia tomado conta das redes sociais, do noticiário político e da campanha presidencial.

O desgaste aparece também nos números da disputa eleitoral. Segundo a pesquisa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ampliou de três para nove pontos a vantagem sobre Flávio no cenário de primeiro turno. Agora, Lula registra 40% das intenções de voto, contra 31% do senador.

No segundo turno, a mudança também foi significativa. O empate técnico de 45% a 45% registrado na semana anterior deu lugar a uma vantagem de 47% a 43% para o petista.

Desde que o caso veio à tona, Flávio Bolsonaro mudou a versão sobre o episódio em diferentes momentos. Inicialmente, o senador classificou a reportagem como “fake news”. Depois, admitiu ter pedido recursos para a produção do longa-metragem sobre a campanha do pai.

Apesar do desgaste, Flávio segue como principal nome da oposição ao governo Lula nas simulações para 2026. Na pesquisa espontânea, em que os eleitores não recebem uma lista prévia de candidatos, ele aparece com 17% das intenções de voto, atrás apenas de Lula, que soma 28%.

O levantamento também mediu a rejeição dos possíveis candidatos. Segundo o instituto, 46% dos entrevistados afirmaram que não votariam em Flávio Bolsonaro “de jeito nenhum”. Lula aparece numericamente próximo, com 45% de rejeição.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas em 139 municípios entre quarta-feira (20/5) e quinta-feira (21/5). O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07489/2026.