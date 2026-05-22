Datafolha: Lula abre 40% a 31% no 1º turno sobre Flávio após 'Dark Horse'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a vantagem sobre o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro na corrida presidencial de 2026, segundo nova pesquisa Datafolha divulgada após a repercussão do caso “Dark Horse”. O levantamento mostra Lula com 40% das intenções de voto no primeiro turno, contra 31% do parlamentar do PL, uma diferença de nove pontos percentuais.

Na pesquisa anterior, divulgada há uma semana, o cenário era mais apertado: o petista aparecia com 38%, enquanto Flávio tinha 35%, em empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos.

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A nova rodada do instituto foi realizada depois que vieram à tona as informações reveladas pelo site Intercept Brasil sobre o pedido de R$ 134 milhões feito por Flávio ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo a reportagem, o dinheiro seria usado para financiar “Dark Horse”, filme que contaria a trajetória política de Jair Bolsonaro até a eleição de 2018, incluindo o episódio da facada durante a campanha.

O impacto do caso também apareceu no cenário de segundo turno. Antes empatados com 45%, Lula agora surge com 47% das intenções de voto, contra 43% de Flávio Bolsonaro. De acordo com o Datafolha, 64% dos entrevistados afirmaram ter ouvido falar do episódio envolvendo o senador. O mesmo percentual disse considerar que Flávio agiu de forma errada no caso.

Mesmo com a queda, Flávio segue como principal nome da oposição ao governo Lula no cenário eleitoral. Na pesquisa espontânea — quando o eleitor responde sem receber uma lista de candidatos — o senador manteve 17% das citações, enquanto Lula aparece com 28%.

O levantamento também mostra que os dois seguem isolados na disputa de primeiro turno. Atrás deles aparecem o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com 4%, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, com 3%.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que passou a ser cogitada como alternativa ao nome de Flávio em meio à crise, apresenta desempenho semelhante ao do senador em um eventual segundo turno. Nesse cenário, Lula teria 48% contra 43% de Michelle.

No primeiro turno, porém, ela aparece mais distante do presidente: 22% das intenções de voto, contra 41% de Lula.

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A pesquisa também mediu a rejeição dos principais nomes da disputa. Segundo o Datafolha, 46% dos entrevistados afirmaram que não votariam de jeito nenhum em Flávio Bolsonaro. Lula aparece logo atrás, com rejeição de 45%. Michelle registra 31%.

Desde a divulgação do caso Dark Horse, porém, o senador passou a enfrentar desgaste político. Inicialmente, Flávio classificou a reportagem como “fake news”, mas depois admitiu ter pedido recursos para a produção do filme sobre a campanha de Jair Bolsonaro em 2018.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas em 139 municípios entre quarta-feira (20/5) e quinta-feira (21/5). O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07489/2026.