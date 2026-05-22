Zambelli é solta após Justiça italiana negar extradição

Carla Zambelli está presa na Itália após ser condenada pelo STF - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A Corte de Cassação de Roma negou um pedido de extradição da ex-deputada Carla Zambelli para o Brasil. Seis magistrados que se reuniram nesta sexta-feira (22) para analisar o caso entendem que a detenta deve permanecer em uma das unidades prisionais do país. O tribunal que julgou o pedido apresentado pela defesa é a última instância do sistema de justiça italiano.

Com a decisão, que na prática promove o trânsito em julgado, o caso segue para avaliação do ministro da Justiça italiano, Carlo Nordio, que dá a palavra final sobre a situação da ex-congressista. Nesta etapa, ocorre uma avaliação mais política, em vez de análise técnica da situação.

Carla Zambelli está presa por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), que a condenou por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Neste processo, ela foi sentenciada a 10 anos de prisão. A ex-parlamentar também foi condenada em uma ação em que foi acusada de perseguir um homem negro em São Paulo, com uma arma em punho.

No caso da perseguição ao homem em São Paulo, Zambelli foi condenada a cinco anos de prisão. Ela deixou o país antes de uma sentença definitiva pelo Supremo e não retornou, sendo considerada foragida. Após ser avisada por autoridades brasileiras, a polícia da Itália efetuou a prisão.