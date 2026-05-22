Brasil "reconhece seu tamanho" na relação com os EUA, diz Lula

"Ele me trata com muito respeito, e eu trato ele com muito respeito", disse Lula sobre relação com Donald Trump - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) observou nesta sexta-feira (22/5) que “reconhece seu tamanho” na relação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil.



Lula avaliou que era preciso “aprender a lidar com os norte-americanos”, independentemente de qual fosse o presidente do país. “Os americanos têm uma certa mania de primeiro transformar os adversários deles em inimigos. Então, a cara da América Latina para os americanos é droga e tráfico", disse o chefe do Executivo.

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“O Brasil quer ser tratado com respeito. Nós temos uma relação diplomática de 201 anos, nós tratamos vocês com respeito e vocês nos tratam com respeito. Eu falei para o Trump: ‘não adianta você ficar dizendo que tem avião de guerra, navio de guerra, eu não quero fazer guerra com você. Eu sei do meu tamanho, a minha guerra é na narrativa. Eu quero provar que você (Trump) está errado e eu estou certo'”, afirmou ainda.

Lula se reuniu recentemente com Trump, nos Estados Unidos. Entre as principais pautas tratadas estavam o combate ao crime organizado e a exploração de terras raras.

Risco de desentendimentos na Casa Branca

O presidente pontuou que havia um receio de que o americano pudesse tentar repetir o episódio com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, na Casa Branca.

Em maio de 2025, Trump o cobrou de uma suposta perseguição a pessoas brancas devido às leis do país. A atitude foi relatada pela imprensa mundial como uma tentativa de constrangimento a Ramaphosa. Trump também teve um desentendimento com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

“Eu falei para o Trump: ‘É uma conversa de dois homens de 80 anos, não tem brincadeira nisso. (...) A gente precisa passar para o mundo a responsabilidade de dois Estados democráticos da América Latina e América do Norte. Temos que ter seriedade e passar para as pessoas tranquilidade'. Eu acho que ele concordou. Ele me trata com muito respeito, e eu trato ele com muito respeito”, contou.