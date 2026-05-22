Datafolha: Michelle tem o mesmo desempenho de Flávio no 2º turno contra Lula

A nova pesquisa do Datafolha, publicada nesta sexta-feira (22/5), mostra um cenário em que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro aparece como possível substituta de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em uma eventual disputa presidencial, caso o senador desista da candidatura.

No cenário hipotético de segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 48% das intenções de voto, contra 43% de Michelle Bolsonaro. É o mesmo desempenho de Flávio Bolsonaro no tira-teima eleitoral contra Lula (48% a 47% no 2º turno).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Já na simulação de primeiro turno, Michelle tem desempenho inferior ao de Flávio. Enquanto o senador registra 31%, a ex-primeira-dama marca 22%. Lula lidera com 41%, isolado dos demais candidatos. O governador Romeu Zema aparece na sequência, com 6%.

Apesar do desempenho, Michelle ainda é vista como uma opção distante para substituir Flávio na corrida presidencial. Aliados do PL defendem que ela dispute uma vaga ao Senado pelo Distrito Federal.

A ex-primeira-dama ganhou força nas especulações sobre a Presidência após o desgaste enfrentado por Flávio Bolsonaro por causa do vazamento de áudios em que ele pede dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para a produção do filme "Dark Horse", sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Com isso, Lula aproveita o desgaste enfrentado pelo PL e lidera em todos os cenários apresentados pela pesquisa.

O desgaste da campanha de Flávio se deu principalmente pelos áudios vazados, supostos encontros com Vorcaro e suspeitas sobre o destino dos recursos arrecadados, se teriam sido usados apenas no filme ou também enviados para auxiliar Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Com a sequência de notícias negativas, Flávio perdeu força política, embora ainda apareça na segunda colocação em parte dos cenários testados pelo Datafolha.

