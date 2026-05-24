De ídolo a político: Edmundo entra na disputa por uma vaga na Câmara

O ex-jogador de futebol Edmundo decidiu dar início à carreira política aos 55 anos e vai se candidatar a deputado federal pelo PSDB do Rio de Janeiro nas eleições de outubro.

Ídolo de Vasco da Gama e Palmeiras, o ex-atacante passou a atuar como comentarista esportivo desde a aposentadoria, em 2008. Atualmente, analisa o cotidiano do cruzmaltino no canal do Youtube Mundo Ed.

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A pré-candidatura ao Legislativo ainda caminha a passos tímidos. No mês passado, Edmundo visitou o Plenário da Câmara dos Deputados acompanhado do deputado federal Luciano Vieira, presidente do PSDB no Rio.

Foi Vieira quem anunciou em primeira mão a filiação do “Animal”: “Fiz o convite ao Edmundo para vir nos ajudar nessa reconstrução do partido. Edmundo aceitou o desafio para defender aquilo que a gente defende, que são nossas crianças, ocupar o tempo delas no esporte”.

Em 2018, o ex-jogador chegou a se filiar ao Podemos e ensaiou entrar na vida pública, mas acabou não disputando as eleições.

Agora, ele promete chegar à Câmara e até defender os interesses do clube do coração: "Agradeço mesmo a oportunidade. É minha primeira aventura, eu quero, sem dúvida nenhuma, representar o Vasco nessa aventura, mais essa".

Edmundo

Além de Vasco e Palmeiras, Edmundo defendeu diversos times do Brasil, como Cruzeiro, Flamengo e Santos. Ele é o 4º maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 153 gols. Fora do país, vestiu a camisa da Fiorentina no final dos anos 90.

Edmundo disputou 39 jogos pela Seleção Brasileira e defendeu a Amarelinha na Copa do Mundo de 1998, na França, como reserva.

