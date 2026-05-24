Joaquim Barbosa se apresenta ao eleitorado

Joaquim Barbosa foi lançado pelo Democracia Cristã, que tinha outro nome para a disputa presidencial - (crédito: Gil Ferreira/Agência CNJ)

Um vídeo produzido por inteligência artificial (IA) e divulgado pelo partido Democracia Cristã (DC) lançou o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa na corrida pela cadeira de presidente da República nas eleições de outubro, ampliando a crise interna na legenda. Publicada na última sexta-feira, a peça apresenta o ministro aposentado como pré-candidato ao Palácio do Planalto. Oficialmente, o magistrado não confirmou publicamente a intenção de concorrer.

O material foi publicado em um perfil do Instagram ligado ao Democracia Cristã que, até a tarde de ontem, tinha apenas 258 seguidores e mantinha uma única publicação: o vídeo feito por IA apresentando Joaquim Barbosa como presidenciável no pleito de outubro. A gravação aposta em uma estética dramática, em que uma representação digital de Joaquim Barbosa aparece caminhando diante de uma sequência de televisores que exibem manchetes, entrevistas e imagens envolvendo personagens centrais da política nacional.

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Barbosa caminha vestindo uma toga em frente às TVs, que exibem conteúdos relacionados ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e seu envolvimento com o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, responsável pela maior fraude ao Sistema Financeiro Nacional já descoberta. Em uma das imagens exibidas, o parlamentar aparece comentando um encontro com o empresário após sua primeira prisão.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também é retratado nas imagens que aparecem nas televisões. O material resgata falas de Lula sobre criminalidade, tráfico de drogas e segurança pública. "Os usuários são responsáveis pelos traficantes." Na sequência, Barbosa aparece segurando um controle remoto e desligando os televisores. Ele encara a câmera e declara: "Chegou a hora de virar a página".

A frase de impacto funciona como eixo da narrativa construída pelo partido para apresentar Barbosa como uma alternativa contra os dois principais grupos políticos do país, os lulistas e os bolsonaristas, que continuam fortalecidos no atual cenário eleitoral polarizado.

O Correio conversou com pessoas ligadas a Barbosa, que disseram que o magistrado não foi consultado previamente sobre a divulgação da peça nem dado autorização expressa para sua veiculação. A reportagem entrou em contato com a assessoria do ministro aposentado, mas não recebeu retorno até o fechamento desta edição.

Atualmente com 71 anos, Joaquim Barbosa foi o primeiro ministro negro a presidir o Supremo Tribunal Federal, entre 2012 e 2014. Nomeado pelo presidente Lula, o magistrado ganhou projeção em todo o país por seu perfil rígido e por sua atuação no caso do julgamento do Mensalão, condenando por corrupção e desvio de dinheiro importantes nomes ligados à cúpula do PT.

A chegada de Joaquim Barbosa ao DC aprofundou uma crise interna já existente no partido de centro-direita. Antes da filiação, a legenda havia lançado o ex-ministro Aldo Rebelo como pré-candidato à Presidência da República. Rebelo acabou sendo expulso do partido após trocar farpas publicamente com o presidente da agremiação, João Caldas.

Ontem, Aldo Rebelo afirmou que segue filiado ao DC e que mantém sua pré-campanha ao Palácio do Planalto, apesar de a direção nacional do partido ter decidido expulsá-lo sumariamente, na sexta-feira.

"Continuo vinculado ao partido, sim, e fazendo a minha pré-campanha. Estou aqui convidado como pré-candidato e falando como pré-candidato", disse Rebelo, ao afirmar que não foi notificado oficialmente sobre a decisão da legenda. As declarações foram feitas em coletiva de imprensa em um fórum empresarial, no Guarujá, no litoral paulista.



