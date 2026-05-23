"Trabalhe para prender os ladrões que governaram o RJ", diz Lula a governador

Em evento da nova sede da Fiocruz no Rio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao governador em exercício Ricardo Couto medidas contra corrupção e milícias - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Durante um evento que inaugurou uma nova sede do centro de desenvolvimento da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Rio de Janeiro, neste sábado (23/5), o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez críticas ao ex-governador do estado Cláudio Castro e pediu para que Ricardo Couto, que está no cargo desde a renúncia de Castro, use seu mandato para “combater a corrupção”.

“Sabe o que as pessoas esperam de você nesses meses? Trabalhe para prender todos os ladrões que governaram esse estado e deputados que fazem parte de uma milícia organizada”, disse Lula.

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O petista ainda afirmou que o governo federal vai atuar junto com o estado do Rio de Janeiro para devolver o território do Rio às comunidades. “Não é possível o Rio de Janeiro, o estado mais conhecido no mundo, a gente ouvir nos jornais que o crime organizado tomou conta do território”, discursou.

Veja o vídeo:

Castro deixou o governo do Rio em março, na expectativa de se livrar de uma cassação por meio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após escândalos de corrupção. Enquanto Rodrigo Bacellar, presidente eleito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), foi afastado do cargo.

“Se a Alerj indicar um governador, vai vir o mesmo, vai vir um miliciano para ser governador. Então, deixa eu lhe falar uma coisa: aproveite. Aproveite esses seis meses que você tem, ou dez meses. Faça o que muita gente não fez em dez anos nesse Estado, ajude a consertar esse estado”, pede Lula.

A nova sede da Fiocruz é uma estrutura estratégica voltada ao desenvolvimento de tecnologias, medicamentos e vacinas para o Sistema Único de Saúde (SUS). O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também participou do evento.