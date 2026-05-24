Medo de atentado: Flávio Bolsonaro revela uso de colete à prova de balas

Flávio Bolsonaro diz que usa colete à prova de balas para evitar um ataque - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) contou que usa um colete à prova de balas constantemente por ter medo de sofrer um atentado de morte, assim como o seu pai. “Eu sei do que são capazes”, disse.

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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) levou uma facada quando participava de um ato de campanha, na época que ainda era presidenciável, em 2018.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o filho 01 de Bolsonaro se mostrou vestindo um colete preto e colocando uma camisa da seleção, símbolo do campo bolsonarista, por cima. “Tem trabalhador que bota farda, bota capacete, não bota uniforme nenhum… Eu ‘era’ pra botar só terno e gravata, uma calça jeans, uma coisa e tal. Infelizmente eu sei do que eles são capazes”, afirmou.

Na gravação, o senador justificou que “precisa sair” com o equipamento por causa de “muito ódio, muito ataque e muita desumanização”. “Eles já tentaram fazer com meu pai, não conseguiram. Não posso dar sopa pro azar”, alegou.

“Eu sei que esse pessoal não tem limites pra destruir quem se coloca no caminho deles. Só que eu tenho uma péssima notícia pra eles. Eles estão achando que vão me intimidar, [mas] não vão não. Eu estou preparado, tá? Estou preparado e ó: aqui é sangue de Bolsonaro”, finalizou, batendo na parte de dentro do próprio braço.

A fala é similar a outra declaração recente do presidenciável. Também em vídeo compartilhado nas plataformas sociais, Flávio falou que sofre perseguição, assim como o pai sofreu, na visão dele, e se comparou com Elias, um personagem bíblico.

Na última semana, o site The Intercept Brasil divulgou mensagens e um áudio do senador cobrando uma transferência de R$ 134 milhões de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master investigado por fraudes financeiras, para financiar a produção de “Dark Horse”, filme biográfico do ex-presidente com orçamento além de produções hollywoodianas.

Após a divulgação das mensagens, Flávio Bolsonaro confirmou ter recebido o dinheiro de Vorcaro, mas negou ter sido beneficiado diretamente com os valores milionários. Segundo ele, “o que aconteceu foi um filho procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai”, sem envolvimento de dinheiro público ou utilização da Lei Rouanet. A produtora do filme, porém, negou que recebeu o dinheiro.

A ligação de Flávio com Vorcaro foi vista com maus olhos pelo eleitorado. Com a divulgação, as intenções de votos no bolsonarista caíram. Uma pesquisa Futura/Apex divulgada na última sexta-feira (22/5), mostra uma queda na pontuação de Flávio em um segundo turno. Segundo o levantamento, o atual presidente Lula (PT) ampliou vantagem sobre Flávio, com 47,7% das intenções de voto contra o nome do PL, que conquistou 42,2%. O cenário mostra uma queda de 4,7 pontos percentuais em relação à rodada anterior. Apesar da queda, o PL nega que considera outros nomes para concorrer à presidência da República.