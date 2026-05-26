Debate sobre fim da escala 6x1 traz caso de sucesso

A empresária Isabela Raposeiras, fundadora do Coffeelab e uma das principais referências do café especial no Brasil, implementou, em 2025, a escala 4 x 3 nas unidades da rede e colheu aumento de faturamento, maior engajamento das equipes e melhoria operacional. É essa experiência que ela apresenta do seminário Escala 6 x 1: em busca de equilíbrio na jornada de trabalho, que o Correio Braziliense promove nesta terça-feira (26/5), a partir das 9h, com transmissão pelas redes sociais.

O evento reúne especialistas, autoridades, representantes do setor produtivo e da sociedade civil para discutir desafios e perspectivas das relações de trabalho no Brasil. Além de Isabela Raposeiras, participam, entre outros, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal; os deputados Domingos Sávio (PL-MG) e Reginaldo Lopes (PT-MG); e Sandra Kennedy Viana, da Secretaria Nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política do Ministério das Mulheres.

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Isabella tornou-se referência no debate sobre novas jornadas de trabalho no setor de alimentação e serviços. Isso a tem levado a orientar outros empresários sobre formas mais humanas de gestão, mostrando que é possível apoiar mudanças sem abrir mão de resultados e crescimento do negócio.



