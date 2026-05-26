"Fim da escala 6x1 beneficia a economia e a saúde do trabalhador", diz ministro

Titular da pasta do Empreendedorismo discursou nesta terça-feira (26/5) no CB Debate "Escala 6x1: em busca do equilíbrio na jornada de trabalho" - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Henrique Rodrigues Pereira, disse que o Brasil tem estrutura para implementar a escala 5x2 sem afetar a economia do país, ao mesmo tempo em que prioriza a saúde do trabalhador. Ele participou nesta terça-feira (26/5) da abertura do CB Debate “Escala 6x1: em busca do equilíbrio na jornada de trabalho”.

Para o ministro, a redução permite que os trabalhadores, além de descansarem um dia a mais, também possam ter mais tempo para estudar e se profissionalizar, o que permite o crescimento do empreendedorismo e da economia do país. "A economia é feita de gente real, de pessoas com problemas reais. Quando você melhora a vida de uma sociedade, a economia sente os impactos disso também."

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De acordo com o ministro, o Brasil tem 15 milhões de pessoas trabalhando na escala 6x1, outras 38,6 milhões que trabalham mais de 40 horas semanais. O número representa 75% do trabalho formal no país, cerca de 50 milhões de pessoas.

“A renda do trabalhador de 44 horas semanais é 42% menor do que daqueles que têm jornada de trabalho de até 40 horas semanais. A medida está indo no coração daqueles de menor renda. Uma medida que está indo naqueles trabalhadores que mais precisam de apoio, mais precisam de suporte, mais precisam de melhorias reais nas suas condições”, destacou.

Além disso, Paulo Pereira citou um estudo também do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) que estima que as mulheres dedicam cerca de 21 horas semanais aos trabalhos domésticos, o que representa mais que o dobro em comparação aos homens. “Nós estamos olhando aqui por uma medida que afeta aqueles que ganham menos e que vai afetar substancialmente as mulheres”, finalizou.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

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