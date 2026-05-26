Escala 6x1: setor produtivo defende mais espaço para negociação coletiva

No debate promovido pelo Correio, representantes do setor produtivo defenderam que haja um dispositivo para flexibilizar as horas de trabalho previstas na legislação - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Presss)

Com o debate sobre a redução da jornada de trabalho atual prevista na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) em alta, um dos pontos de maior discordância entre defensores e opositores à proposta é a abertura maior para negociações coletivas.

Diante desse tema, o setor produtivo, representado por entidades como a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Confederação Nacional do Transporte (CNT), defende que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019 inclua um dispositivo para flexibilizar as horas de trabalho previstas na legislação.

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No evento Escala 6x1: Em Busca de Equilíbrio na Jornada de Trabalho, promovido nesta terça-feira (26/5) pelo Correio Braziliense, com o apoio da CNI e da CNT, representantes das duas entidades saíram em defesa da inclusão da negociação coletiva no texto final da proposta.

O especialista em Política e Indústria da CNI, Pablo Rolim, destacou que a Constituição Federal de 1988 já estabelece um teto e dá o caminho para a redução de jornada e negociação salarial, e que a manutenção desses dispositivos são importantes para atender às demandas específicas de cada setor produtivo.

“Entendemos a argumentação de que há pontos em algumas categorias que precisam de condições específicas de negociação. Entendemos, mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha de fato a negociação coletiva que acontece no Brasil, a gente tem números muito animadores”, comentou.

Rolim também lembrou de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que apontam que cerca de 54% dos trabalhadores no país já possuem uma jornada inferior a 44 horas. “E por que isso acontece? E como isso acontece? Por causa das negociações”, salientou o especialista.

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“Uma pessoa que trabalha seis dias por semana, muitas vezes, recebe um dia de ticket a mais, um dia de comissão a mais, um dia a mais de algumas outras verbas relacionadas a esse sexto dia. Tirando cinco dias, ela vai perder salário. Tem pessoas que não estão querendo, porque ela vai perder salário, porque é pago o número de ticket que está vinculado a isso”, exemplificou Rolim.

Liberdade para negociar

Já o gerente executivo de Relações Trabalhistas da Confederação Nacional dos Transportes (CNT), Frederico Toledo Melo, trouxe um outro exemplo para o debate: “É normal que o trabalhador de Brasília, o motorista de Brasília, tenha um salário diferente do salário da mesma categoria em Anápolis (GO). Então, por que não posso negociar a jornada?”.

Melo também defendeu a posição do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, que, mais cedo, no mesmo debate, tratou sobre a preferência dos sindicatos discutirem temas de interesse das classes ante às vontades do Poder Legislativo. Ele afirmou que o conjunto de empregadores conhece a sua realidade melhor do que o próprio Parlamento.

“Obviamente que alguns direitos devem ser assegurados e não podem ser negociados. São justamente os absolutamente indisponíveis. São aqueles que estão sob a perspectiva constitucional de não poderem ser negociados. Ainda assim, dentro da Constituição, nos seus incisos, há várias ressalvas de direitos, inclusive a redução do salário é possível mediante a negociação coletiva”, destacou o gerente da CNT.

Patamar mínimo

Em contrapartida, a procuradora do Trabalho do Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal e Goiás (MPT-DF/GO) Carolina Mercante divergiu dos dois outros painelistas, e afirmou que a negociação coletiva, por si só, é insuficiente para garantir o direito de mais dias de descanso para os trabalhadores. Segundo ela, a reforma trabalhista de 2017 gerou um impacto considerável na receita sindical.

“O que a gente quer é um patamar civilizatório mínimo que deve ser trazido, na nossa visão, pela Constituição da República. Ali está o patamar civilizatório mínimo do Estado brasileiro”, argumentou a procuradora.

Na visão de Mercante, é importante que o empregado tenha mais horas disponíveis além do trabalho para conseguir se qualificar. “Então, por isso, nós defendemos a importância da redução para que haja o fornecimento de dois dias de repouso semanal, independentemente dos arranjos. E os arranjos, sim, são usualmente tratados em negociação coletiva. As diferentes combinações já são objeto de negociação coletiva no país”, frisou.



Veja o debate na íntegra:

*Estagiário sob a supervisão de Victor Correia