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CAE aprova convocação do presidente do BRB para prestar esclarecimentos no Senado

Senador Renan Calheiros transformou convite em convocação após alegar demora na divulgação do balanço financeiro do banco; Nelson de Souza deve comparecer à comissão na próxima terça-feira (2/6)

O presidente do Banco de Brasília, Nelson Antônio de Souza - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
O presidente do Banco de Brasília, Nelson Antônio de Souza - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou, nesta terça-feira (26/5), a convocação do presidente do Banco de Brasília, Nelson Antônio de Souza, para prestar esclarecimentos aos parlamentares. A decisão foi tomada após o colegiado considerar insuficientes as justificativas apresentadas pela instituição para o adiamento da participação do dirigente na Casa Alta.

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A convocação foi anunciada pelo presidente da comissão, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que decidiu converter em convocação um convite anteriormente aprovado pelo colegiado a pedido da senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Segundo Renan, a medida foi necessária diante da ausência de previsão para a divulgação do balanço financeiro do banco.

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Após a aprovação, o parlamentar informou que pretende agendar o comparecimento do dirigente para o dia 2 de junho. De acordo com o senador, o presidente do BRB comunicou à comissão que só compareceria ao Senado após a publicação do balanço da instituição financeira. Renan Calheiros criticou a demora na divulgação dos dados e afirmou que o banco não publica balanço desde janeiro deste ano.

“Em contato com essa comissão, falou que só viria depois da publicação do balanço. Desde janeiro que o BRB não publica balanço. Nessa lógica, ele não vem nunca. Então, vou transformar o convite em convocação”, declarou o presidente da CAE durante a reunião de hoje.

A convocação ocorre em meio ao aumento da pressão política sobre o BRB e às discussões envolvendo a gestão da instituição financeira no Distrito Federal. A expectativa no Senado é de que Nelson Antônio de Souza esclareça aos parlamentares questões relacionadas à situação financeira do banco e à divulgação dos demonstrativos contábeis pendentes.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 26/05/2026 14:41 / atualizado em 26/05/2026 14:45
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