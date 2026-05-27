Ministro vai à Câmara explicar atuação da PF na prisão de Ramagem

O ex-deputado Alexandre Ramagem foi preso nos Estados Unidos no dia 13 de abril de 2026, em Orlando (Flórida), pelo ICE. - (crédito: Divulgação/Orange County Incarcerations)

O ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, deve comparecer nesta quarta-feira (27/5) à Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre a atuação da Polícia Federal no caso do ex-deputado Alexandre Ramagem, preso em abril nos Estados Unidos. A convocação foi aprovada pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Casa.

O pedido partiu dos deputados Marcel van Hattem (NOVO), Helio Lopes (PL) e Sóstenes Cavalcante (PL). Os parlamentares querem esclarecimentos sobre a participação da Polícia Federal no monitoramento de Ramagem em território norte-americano e sobre os desdobramentos diplomáticos do episódio.

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Segundo o requerimento aprovado pela comissão, o ministro deverá detalhar a atuação do delegado da PF Marcelo Ivo de Carvalho, que exercia função de oficial de ligação nos Estados Unidos. O documento menciona “inconsistências públicas” sobre o caso e aponta possíveis repercussões diplomáticas decorrentes da atuação do agente brasileiro.



Ramagem foi preso em 13 de abril, em Orlando, pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE), sob a alegação de permanência irregular no país por estar com o visto vencido. Dias depois, ele foi liberado após apresentar um pedido de asilo político às autoridades norte-americanas.



Na ocasião da prisão, a Polícia Federal informou, em nota, que a detenção ocorreu em “cooperação internacional entre Brasil e Estados Unidos”. Uma semana depois, porém, o governo norte-americano anunciou a expulsão do delegado Marcelo Ivo de Carvalho, acusando-o de tentar interferir no processo migratório e de extradição envolvendo Ramagem.



Considerado foragido da Justiça brasileira desde setembro de 2025, Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão por envolvimento na trama golpista investigada após os atos antidemocráticos. O pedido formal de extradição foi encaminhado pelo Ministério da Justiça à Embaixada do Brasil em Washington em dezembro do ano passado e posteriormente enviado ao Departamento de Estado norte-americano.