Lula anuncia R$ 2,8 bi da Petrobras no AM e critica privatizações

Com a retomada de investimentos na região amazônica, a Petrobras também vai patrocinar o Festival de Parintins - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, nesta quarta-feira (27/5), as privatizações no setor de combustíveis, feitas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As falas ocorreram durante o anúncio de retomada dos investimentos da Petrobras no Amazonas. O governo investirá R$ 2,8 bilhões até 2030.



Do total de recursos, R$ 2,5 bilhões serão destinados à ampliação da produção de gás natural no Polo Urucu, em Coari, e à construção de embarcações de transporte de combustível marítimo. De acordo com a Petrobras, o montante será usado na perfuração de novos poços e na instalação de cerca de 40 quilômetros de linhas para conectar novas áreas de produção.

O Polo Urucu é responsável por 65% da demanda de energia elétrica de Manaus e outros cinco municípios do estado, e por uma média de 80 mil botijões de gás de cozinha por dia, abastecendo os estados do Norte e Nordeste.

“Há cerca de 10 anos que a Petrobras não investe no Amazonas. E nós estamos de volta para cumprir, dentre outras coisas, o nosso papel de garantir a produção de óleo e gás do estado”, declarou a presidente da estatal, Magda Chambriard.

Lula ressaltou que o retorno de investimentos ocorre após privatizações no setor. A Petrobras vendeu o controle acionário da BR Distribuidora entre 2019 e 2021 que, após a transição, passou a se chamar Vibra Energia.

“Em 2004, eu comprei uma empresa de distribuição de gás para poder controlar o preço do botijão. O que eles fizeram? Venderam. Venderam a BR, alguém pode me explicar o que o Brasil ganhou quando eles privatizaram a BR? Tem algum colunista importante, algum cientista político que possa me explicar o que o Brasil ganhou vendendo a BR?”, questionou o presidente.

O governo anunciou também a construção de 18 barcaças encomendadas pela Transpetro, um investimento de R$ 303,5 milhões, parte do Programa Mar Aberto, criado para aumentar e renovar a frota da Petrobras. O governo estima a geração de cerca de 3,3 mil empregos diretos e indiretos no Amazonas.

O presidente defendeu os investimentos da Petrobras no estado como valorização da indústria nacional e desenvolvimento econômico local, bem como da soberania nacional. “O governo tem que governar para todo mundo. Mas isso é teórico. Na prática, a gente tem que governar para as pessoas que mais precisam. O que temos que fazer para os ricos é o que estamos fazendo aqui", disse.

“Tem um empresário brasileiro que tem um estaleiro de primeira qualidade, tem expertise em produzir barcaças aqui. Ao invés de a gente ir para a China, para a Coreia ou para Cingapura, a gente vem para Manaus, produzir aqui nesse estado. Isso significa soberania, respeito à pátria, ao povo brasileiro. Isso significa acreditar no Brasil”, observou ainda Lula.

Festival de Parintins

Segundo o presidente, a Petrobras assinou uma parceria para financiar o Festival de Parintins, festa tradicional dos bois Garantido e Caprichoso. A ideia é ampliar o alcance nacional do evento. “Hoje, esse festival é a maior lição de civilidade que a gente pode dar ao Brasil. Por que tem tanta rixa na política, no esporte?", questionou.

“O Caprichoso e o Garantido em Parintins, que passam o ano inteiro se preparando, um para derrotar o outro, um para fazer a melhor apresentação que o outro, entram naquele estádio (Bumbódromo), metade azul, metade vermelho. Quando a metade azul está fazendo sua apresentação, a metade vermelha fica assistindo quietinha. Quando acaba, azul vai se apresentar e vermelho fica quietinha”, contou o chefe do Executivo

“Ou seja, numa demonstração de que o Brasil pode aprender com o Festival de Parintins. Política pode ser civilizada, o esporte pode ser civilizado. E Parintins, através do Garantido e do Caprichoso, pode nos ensinar como a cultura, que tantos tem medo, pode ajudar a fazer uma revolução comportamental. Você não precisa pensar igual a mim, não precisa torcer para o mesmo time, não precisa ter minha religião, não tem que gostar de tudo que eu gosto, mas eu tenho que respeitar você do jeito que você é, e você tem que me respeitar do jeito que eu sou. Isso se chama democracia civilizada”, completou ele.

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