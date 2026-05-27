Em busca de delação, defesa de Vorcaro se reunirá com PGR nesta semana

Em uma nova frente de negociação, a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro busca fechar um acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República (PGR). Uma conversa com a PGR está prevista para ocorrer ainda esta semana. A informação foi revelada pela coluna da Malu Gaspar, do O Globo, e confirmada pelo Correio. A PGR decidiu oferecer mais uma chance para que o executivo conte tudo que sabe depois da Polícia Federal rejeitar por completo a proposta de delação premiada feita pelo empresário.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Os procuradores do caso aguardam novas informações repassadas por Vorcaro, assim como documentos e provas relacionadas ao megaesquema de corrupção e seus envolvidos. A expectativa da PGR é de que não sejam apresentadas provas relevantes, tendo em vista o comportamento do executivo com os investigadores da PF. Integrantes da PGR dizem que ele não apresentou nada muito significativo até agora. Todavia, a defesa espera apresentar provas suficientes para fechar o acordo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Como mostrou a coluna Brasília-DF, publicada na edição de domingo (24/5) do Correio, tudo leva a crer que Vorcaro vai contar agora tudo o que sabe. E dois pontos pesam para aceitar colaborar com a Justiça: a crise pela qual passou Henrique Vorcaro, pai do ex-banqueiro, e a perspectiva de não sair tão cedo da cadeia.
A rejeição ao acordo de colaboração ocorreu por conta da ausência de informações relevantes e suspeitas de que ele tenta proteger pessoas próximas. Na mesma semana em que a Polícia Federal rejeitou a proposta de colaboração apresentada pelo banqueiro, o advogado José Luís Oliveira Lima deixou a defesa de Vorcaro.
- Leia também: PHC a Vorcaro: "Qual sua necessidade de caixa?"
Acusado da maior fraude bancária do país, Vorcaro está detido na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.
Saiba Mais
Renato SouzaRepórter
Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.