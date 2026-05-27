InícioPolítica
Jornada de trabalho

Câmara vota fim da escala 6x1 em Plenário nesta quarta-feira

Texto, aprovado mais cedo em comissão especial, já está em análise no Plenário e estabelece transição gradual, sem redução salarial

Texto já está no Plenário da Câmara para votação. Se a Casa Baixa aprová-lo, ele será analisado também pelo Senado Federal - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
Texto já está no Plenário da Câmara para votação. Se a Casa Baixa aprová-lo, ele será analisado também pelo Senado Federal - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados analisa, nesta quarta-feira (27/5), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que põe fim à escala 6x1 — modelo que prevê um dia de descanso semanal e jornada de até 44 horas. O texto em discussão fixa uma carga horária de 40 horas semanais, distribuídas em cinco dias de trabalho e dois de descanso.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A proposta, registrada como PEC 221/19, estabelece uma jornada semanal de 40 horas e prevê regras de transição, além da criação de legislações específicas para determinadas carreiras. O parecer aprovado também mantém os salários dos trabalhadores, mesmo com a redução da carga horária.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O substitutivo apresentado pelo deputado federal Leo Prates (Republicanos-BA) foi aprovado nesta tarde pela comissão especial responsável pela análise do tema. O texto unificou propostas anteriores, incluindo a PEC do deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), que previa uma jornada de 36 horas semanais, e a PEC da deputada federal Erika Hilton (Psol-SP), que propunha a mesma carga horária em quatro dias de trabalho.

Mudança gradual na jornada de trabalho

Pelo texto aprovado, a redução da jornada ocorrerá de forma gradual. Após 60 dias da publicação da futura emenda constitucional, os trabalhadores já passarão a ter direito a dois dias de descanso remunerado por semana, sendo um deles preferencialmente aos domingos.

Nesse mesmo prazo, trabalhadores contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) terão a jornada reduzida de 44 para 42 horas semanais. A proposta estabelece uma transição até a implementação definitiva da jornada de 40 horas.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Fernanda Strickland
postado em 27/05/2026 19:21
SIGA
x