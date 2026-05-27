STF amplia prazo para PGR opinar sobre pedido de absolvição de Bolsonaro

A revisão criminal é um instrumento excepcional, utilizado apenas após o trânsito em julgado - (crédito: Antonio Augusto/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques determinou, nesta quarta-feira (27/5), a ampliação para 20 dias do prazo para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresente parecer sobre o pedido de revisão criminal apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



A decisão dobra o tempo padrão de 10 dias previsto no Código de Processo Penal para manifestações do Ministério Público Federal (MPF) em casos dessa natureza.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Moraes manda PGR avaliar inclusão de Jair e Flávio em ação contra Eduardo

Ao despachar o pedido — registrado sob o número de Revisão Criminal (RvC) 6.021 — o ministro fundamentou a dilação do prazo citando a “complexidade do feito”, destacando que o caso envolve o julgamento de um ex-presidente da República.

O objetivo da defesa é anular a condenação de 27 anos e três meses de prisão imposta a Bolsonaro por liderar a chamada “trama golpista”.

A petição, protocolada originalmente em 8 de maio de 2026, possui 90 páginas de argumentos nos quais os advogados alegam a existência de erro judiciário, e buscam a anulação da sentença definitiva.

Os quatro pedidos dos advogados são: anulação do processo por incompetência, sustentando que o julgamento original deveria ter ocorrido no Plenário, e não na Primeira Turma; nulidade da delação premiada de Mauro Cid; cerceamento de defesa, afirmando que não houve acesso integral às provas das investigações; e absolvição total de todos os crimes imputados.

Leia também: Cautela do Centrão com Flávio

A revisão criminal é um instrumento excepcional, utilizado apenas após o trânsito em julgado (quando não há mais possibilidade de recursos), o que no, caso de Bolsonaro, ocorreu em novembro de 2025.

Nunes Marques foi sorteado relator seguindo a regra de excluir ministros que participaram do julgamento original na Primeira Turma.

O ministro André Mendonça atuará como revisor do processo. Segundo o regimento interno, o caso deve ser analisado pela Segunda Turma — composta por Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Mendonça e Nunes Marques — ou pelo Plenário.

Situação atual e histórico

O ex-presidente cumpre atualmente a pena em regime domiciliar temporário, autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes por motivos humanitários, em decorrência de seu estado de saúde. Antes da prisão domiciliar, ele esteve detido no 19° Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como “Papudinha”, localizado no Complexo da Papuda.

Até o momento, o Supremo recebeu 18 pedidos de revisão criminal relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023 e eventos correlatos. Dos analisados pelo Plenário virtual, cinco foram apreciados até agora, três foram rejeitados e dois já possuem maioria de votos pela rejeição.

Leia também: Zema amplia crise entre Novo e PL após críticas a Flávio Bolsonaro

Nunes Marques tem acompanhado a maioria da Corte na rejeição desses pedidos, enquanto os ministros Fux e Mendonça apresentaram divergências pontuais em alguns votos.