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Fim da escala 6x1

PEC 6x1: Plenário da Câmara vota fim da escala; assista ao vivo

Proposta que reduz jornada semanal para 40 horas e amplia descanso para duas folgas é analisada pelos deputados nesta quarta-feira (27/5)

Agora para ser aprovada e seguir para o Senado, a proposta precisa de quórum qualificado de 3/5 dos deputados - (crédito: Reprodução/Câmara dos Deputados)
Agora para ser aprovada e seguir para o Senado, a proposta precisa de quórum qualificado de 3/5 dos deputados - (crédito: Reprodução/Câmara dos Deputados)

O plenário da Câmara dos Deputados vota nesta quarta-feira (27/5) a PEC pelo fim da escala de trabalho 6x1. O texto reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas, amplia o descanso semanal para duas folgas — sendo uma preferencialmente aos domingos — e estabelece um período de transição de até 14 meses para a implementação das mudanças. A sessão pode ser acompanhada ao vivo pelos canais oficiais da Casa.

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Mais cedo nesta quarta-feira, a comissão especial da Câmara aprovou o texto-base da PEC. O parecer do relator, deputado federal Léo Prates (Republicanos-BA), foi aprovado por 34 votos favoráveis e 4 contrários.

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Agora para ser aprovada e seguir para o Senado, a proposta precisa de quórum qualificado de 3/5 dos deputados, o equivalente a 308 votos favoráveis, em dois turnos de votação.

 

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 27/05/2026 19:47 / atualizado em 27/05/2026 19:49
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