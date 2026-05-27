PEC 6x1: Plenário da Câmara vota fim da escala; assista ao vivo

Agora para ser aprovada e seguir para o Senado, a proposta precisa de quórum qualificado de 3/5 dos deputados - (crédito: Reprodução/Câmara dos Deputados)

O plenário da Câmara dos Deputados vota nesta quarta-feira (27/5) a PEC pelo fim da escala de trabalho 6x1. O texto reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas, amplia o descanso semanal para duas folgas — sendo uma preferencialmente aos domingos — e estabelece um período de transição de até 14 meses para a implementação das mudanças. A sessão pode ser acompanhada ao vivo pelos canais oficiais da Casa.

Mais cedo nesta quarta-feira, a comissão especial da Câmara aprovou o texto-base da PEC. O parecer do relator, deputado federal Léo Prates (Republicanos-BA), foi aprovado por 34 votos favoráveis e 4 contrários.

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Agora para ser aprovada e seguir para o Senado, a proposta precisa de quórum qualificado de 3/5 dos deputados, o equivalente a 308 votos favoráveis, em dois turnos de votação.