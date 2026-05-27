"Retire as falsas acusações", cobra jornalista dos EUA a Eduardo Bolsonaro

A reação ocorre após Eduardo Bolsonaro, que vive atualmente no Texas, nos Estados Unidos, afirmar em vídeo publicado no último dia 22 que pessoas ligadas ao PCC teriam rondado sua residência - (crédito: Lula Marques/Agência Brasil)

O jornalista Steven Monacelli se pronunciou publicamente nesta quarta-feira (27/5) após ser citado por Eduardo Bolsonaro em um vídeo divulgado nas redes sociais. Em publicação no X (antigo Twitter), Monacelli negou qualquer ligação com a facção criminosa PCC e contestou as declarações do ex-deputado federal.

“Não tenho ligação com o PCC, não invadi sua casa, não falei com sua filha, e o Departamento de Polícia de Southlake me informou que não há investigação aberta relacionada à chamada feita por você após eu tocar a campainha da residência. Eu o encorajo a retirar essas falsas declarações”, escreveu o jornalista.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A reação ocorre após Eduardo Bolsonaro, que vive atualmente no Texas, nos Estados Unidos, afirmar em vídeo publicado no último dia 22 que pessoas ligadas ao PCC teriam rondado sua residência e constrangido sua esposa e sua filha. Segundo ele, um dos envolvidos seria um jornalista ligado ao portal Intercept Brasil.

O jornalista foi um dos autores de uma reportagem publicada no Intercept Brasil que traz detalhes da residência onde vive Eduardo com sua esposa e filha nos EUA. Segundo o site, a casa está avaliada em R$ 6 milhões e tem aluguel no valor de R$ 30 mil.

A reportagem traz detalhes sobre o padrão de vida de Eduardo Bolsonaro. Segundo o jornalista, o ex-deputado estaria morando em Southlake, no Texas, uma das regiões mais ricas do país, em uma mansão descrita em anúncios imobiliários como uma propriedade com “estilo de vida de resort”.

No vídeo, Eduardo relatou ter acionado a polícia após perceber a presença de uma pessoa circulando nas proximidades da casa onde mora. Ele afirmou que registraria boletim de ocorrência e enviaria imagens às autoridades para monitoramento do caso. O ex-deputado também declarou que, nos Estados Unidos, situações desse tipo podem ser enquadradas como invasão de privacidade.

Leia também: Flávio e Eduardo Bolsonaro encontram Trump nos EUA

Durante a gravação, Eduardo ainda comentou que muitas pessoas possuem armas dentro de casa no Texas, mas afirmou que a fala não representava uma ameaça. Segundo ele, qualquer aproximação à residência sem autorização seria considerada grave pelas autoridades locais.

As declarações ocorreram dias após o Intercept Brasil publicar, em 13 de maio, uma reportagem envolvendo um áudio do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro. No material, o parlamentar pede apoio financeiro ao fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Leia também: Moraes manda PGR avaliar inclusão de Jair e Flávio em ação contra Eduardo





I'm not linked to the PCC, I didn't invade your home, I did not speak to your daughter, and the Southlake Police Department told me that there is no open investigation regarding your police call after I rang your doorbell. I encourage you to retract these false statements. https://t.co/zfYEs8l3Bd — steven monacelli (@stevanzetti) May 27, 2026