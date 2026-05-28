EUA vão classificar PCC e CV como organizações terroristas, diz Rubio

"O CV e o PCC são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil", disse o Departamento de Estado dos EUA, em comunicado - (crédito: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

O secretário de Estado dos Estados Unidos da América (EUA), Marco Rubio, emitiu um comunicado na noite desta quinta-feira (28/5) em que confirma que o país irá classificar as organizações criminosas brasileiras Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como grupos terroristas.

A nota foi publicada pelo Departamento de Estado dos EUA, e acrescenta que o país deve designar os dois grupos criminosos como Organizações Terroristas Estrangeiras a partir do próximo dia 5 de junho. Antes disso, ambos os grupos já foram denominados "Terroristas Globais Especialmente Designados" pelos norte-americanos.

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"O CV e o PCC são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Juntos, comandam milhares de membros e orquestraram ataques brutais contra policiais, autoridades públicas e civis brasileiros", destaca o comunicado.

Influência "muito além das fronteiras"

Ainda segundo o secretário de Estado, a influência e as redes ilícitas dos dois grupos se estenderiam “muito além das fronteiras do Brasil”, o que teria motivado os EUA a classificarem o PCC e o CV como “terroristas globais”. Ainda de acordo com Rubio, a medida é mais uma das ações do governo Trump para “desmantelar cartéis e organizações criminosas em nossa região e garantir a segurança do povo americano”.

“O governo Trump continuará usando todas as ferramentas disponíveis para proteger nossa nação e nossos interesses de segurança nacional, mantendo drogas ilícitas fora de nossas ruas e interrompendo as fontes de receita que financiam narcoterroristas violentos”, acrescentou a nota.

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A tipificação das duas organizações como terroristas pelos EUA virou tema de confronto entre o governo e a oposição no Brasil. Enquanto o grupo liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teme que a decisão favoreça uma intervenção norte-americana no país, o outro lado acredita que a medida pode contribuir para reforçar a segurança e o combate contra os criminosos.

