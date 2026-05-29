Lula defende senador do PP após vaias durante evento em Sergipe

Lula disse já ter sido adversário político do senador Laércio Oliveira (PP-SE), mas defendeu que conversa com parlamentares de todos os espectros - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu respeito ao senador Laércio Oliveira (PP-SE), nesta sexta-feira (29/5), durante o anúncio do investimento de R$ 72,5 bilhões da Petrobras em Sergipe. O parlamentar foi vaiado ao começar a fazer seu discurso.

“A gente não está aqui num ato eleitoral, nem partidário. Isso é um ato da Petrobras, muito significativo. Então, as pessoas que estão aqui, não vieram aqui de oferecidas. As pessoas foram convidadas pela Petrobras e pelo governo para estar aqui. Eu gostaria que vocês recebessem as pessoas bem. Nós temos que mostrar civilidade para com as pessoas, porque também gostamos de ser tratados com respeito e civilidade”, pediu ele.

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Lula tem aproveitado as agendas reforçadas nos estados para discursar em tom de campanha e, ao pedir respeito, não deixou de dar seu recado.

O presidente reconheceu que ele e o parlamentar eram adversários políticos, mas lembrou que “cada senador é um voto”. “Quando tem votação no Senado, muitas vezes, nós vamos conversar com todos os senadores, independente do partido que ele é", frisou.

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“A gente só ganha alguma coisa quando é maioria e, muitas vezes, a gente tem que conversar com gente que não combina com a gente eleitoralmente, mas que é senador da República e, portanto, merece o nosso respeito, porque foi eleito pelo povo de Sergipe”, disse Lula à plateia.

Senador receava ser vaiado

Laércio, que foi relator da Lei do Gás, queixou-se de nunca ter sido vaiado, e contou que, em uma visita anterior do presidente ao estado, deixou de comparecer por receio de ser vaiado.

“O senhor virou ao Márcio Macedo, que era ministro à época, e disse ‘olha, Márcio, veja que coisa errada, eu deixo de ter um senador no meio palanque por causa de um comportamento como esse, tem que falar para a companheirada que tem que respeitar’. As ações são de Estado, e não partidárias”, contou ele, destacando que, ainda que tenham posições diferentes, nunca criticou Lula na imprensa, e que “a cola que nos une é Sergipe”.

A Petrobras irá investir R$ 72,5 bilhões em Sergipe, e R$ 60 bilhões serão voltados para o desenvolvimento do projeto Sergipe Águas Profundas (Seap). A estatal anunciou, ainda, o retorno de mais uma Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen), desta vez em Sergipe.

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