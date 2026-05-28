Lula e presidente do Suriname fecham acordos em segurança e energia

Lula ainda reforçou que o objetivo central do encontro com a presidente do Suriname, Jennifer Simons, é a união de esforços para o enfrentamento ao narcotráfico e ao tráfico de armas na região de fronteira - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quinta-feira (28/5), a assinatura de 13 acordos com a presidente do Suriname, Jennifer Geerlings-Simons, nas áreas de segurança, defesa, energia e infraestrutura.

Em seu discurso ao lado de Simons, Lula destacou que os entendimentos relacionados ao fomento da segurança na fronteira preveem diretrizes gerais "para o planejamento e a execução de operações militares espelhadas ao longo da faixa de fronteira entre o Brasil e o Suriname".

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Lula ainda reforçou que o objetivo central é a união de esforços para o enfrentamento ao narcotráfico e ao tráfico de armas na região. Na área energética, o líder brasileiro destacou o crescimento econômico do Suriname ao dizer acompanhar “com entusiasmo o novo ciclo de crescimento” do país.

“O Suriname vive um momento promissor passados 50 anos de sua independência", disse, ao interpretar os fatos de o país sul-americano ter engatado seu crescimento econômico a partir de minérios e do petróleo extraído da região surinamesa da Margem Equatorial.

A Petrobras, assim como o Suriname, tem projetos para apurar possível existência do óleo na parte da costa brasileira da Margem Equatorial.

Ainda sobre a exploração de petróleo no Suriname, Lula sugeriu que o Brasil passe a importar petróleo do país vizinho para equilibrar as trocas comerciais. "Como vocês, agora, vão se transformar em grandes produtores de petróleo, a Petrobras pode trabalhar com vocês”, sugeriu.

Quanto à extração de minérios, o presidente ressaltou que, assim como o Brasil, o Suriname se destaca pelo potencial em minerais críticos, e que há oportunidade para cooperar em "mineração sustentável, industrialização local e agregação de valor".

Infraestrutura e conectividade

No discurso, Lula também destacou entendimentos nas áreas de infraestrutura para otimizar a conectividade entre Brasil e Suriname. Separados por quase 600 km de fronteira nos estados do Pará e do Amapá, a divisão entre os dois países é marcada pela presença da floresta amazônica.

“Suriname e Brasil têm enorme espaço para avançar em conectividade. (...) A Rota de Integração Sul-Americana prevê a modernização e pavimentação de estradas que ligam nossos países", citou.

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No encontro entre Lula e Simons, ainda foi assinada uma carta de intenção para cooperação marítima para fomentar as trocas comerciais entre Brasil e Suriname. No discurso, o presidente reforçou a necessidade de aumentar a frequência de voos entre os dois países.