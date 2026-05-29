Lula: atrelar subdesenvolvimento do Nordeste à seca é "falta de vergonha"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou, nesta sexta-feira (29/5), como “falta de vergonha na cara” alegações de políticos e ex-presidentes de que a explicação para o subdesenvolvimento da região Nordeste era a seca.

“Por que é no Nordeste onde a gente tem mais seca? Porque a seca é um fenômeno da natureza, a gente não consegue controlar a natureza. Mas a falta de emprego, a falta de desenvolvimento por causa da seca é falta de vergonha na cara das pessoas que governaram esse país durante muito tempo”, afirmou o presidente em discurso realizado na visita às obras de expansão do Hospital do Câncer de Sergipe.

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Em seu discurso, o presidente também criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e políticas voltadas à moradia, o Casa Verde e Amarela, e de incentivo à aquisição de armas de fogo.

“Pergunte quantas casas o governo passado fez em Sergipe. A tal Casa Verde e Amarela, amarela é de vergonha pela incompetência dele de governar esse país”, criticou Lula, em alusão a Bolsonaro. Quanto às crítica em relação à cultura do armamento, Lula citou que o governo vai incentivar as famílias beneficiadas com o Minha Casa, Minha Vida à prática da leitura.

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“Todos os conjuntos habitacionais terão uma biblioteca. No governo passado, cada conjunto eles queriam fazer um arsenal para vender armas de fogo porque eles achavam que tudo era resolvido dando um revólver nas mãos das pessoas”, criticou.

Facções terroristas

Durante sua agenda em Sergipe, Lula também criticou a decisão dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas.

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O petista destacou que as facções são de fato “terroristas para as comunidades brasileiras”, mas “não são os terroristas que o (presidente dos Estados Unidos, Donald) Trump quer”. Ele cobrou, ainda, que os EUA “entreguem” o ex-deputado Alexandre Ramagem e o advogado do Grupo Refit, Ricardo Magro.