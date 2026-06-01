Portugal une poder e pensamento

Ministro Gilmar Mendes no Fórum de Lisboa de 2025. Além de ser o anfitirão do evento, participará das discussões e fará a moderação de um dos debates - (crédito: Divulgação)

Lisboa — A capital portuguesa mais uma vez torna-se palco de discussões e reflexões sobre temas da atualidade que influenciam as principais decisões mundiais. Começa hoje o XIV Fórum de Lisboa, que já ficou conhecido como Gilmarpalooza, em referência ao anfitrião do evento, o decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes.

Milhares de brasileiros cruzaram o Atlântico para estarem, durante três dias, num espaço nobre de análises e relacionamentos jurídicos, políticos, sociais e acadêmicos. Na edição deste ano, o tema será Nova Ordem Internacional, Tecnologia e Soberania, com a presença na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa de representantes de países como Portugal, Alemanha, Angola, Colômbia, França, Estados Unidos, Espanha, Grécia, Itália, Moçambique, Cabo Verde e Reino Unido.

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Gilmar abrirá os debates no auditório da reitoria, tendo a seu lado na mesa o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB); o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luis Felipe Salomão; Luís Manuel dos Anjos Ferreira, reitor da Universidade de Lisboa; Carlos Blanco de Morais, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, coordenador científico do Lisbon Public Law Research Centre e consultor sênior do Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros de Portugal; Carlos Ivan Simonsen Leal, presidente da Fundação Getulio Vargas (FGV); e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti.

Será a largada para três dias de evento com mais de 470 palestrantes, cerca de 70 painéis de debate e a mais ampla participação internacional da sua história, com a pretensão de conectar estudos acadêmicos de alto nível a um debate que reunirá, à mesma mesa, universidade, política, Executivo, empresários, representantes do setor produtivo e do mercado financeiro, juristas, advogados e Judiciário. Cada um com seu olhar sobre temas, como a globalização, a polarização, o poder das potências mundiais, a força das big-techs e da inteligência artificial.

O dia promete polêmicas. Às 11h, o ministro Alexandre de Moraes participa de um painel sobre democracia, populismo e polarização ideológica. O relator da ação penal sobre a tentativa de golpe terá a seu lado na mesa o corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques; o professor emérito da Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Dominique Rousseau, entre outros.

Ausência

Estava confirmada, também para a tarde, um painel que despertava bastante interesse dos participantes sobre "constitucionalismo transformador", com a presença do ministro Flávio Dino, do STF. Grande orador, o magistrado foi muito aplaudido no ano passado, durante o XIII Fórum de Lisboa. Mas precisou cancelar a participação neste ano porque teve uma queda e fraturou o pé. O painel foi confirmado com a presença já programada do ex-presidente do STF Luís Roberto Barroso.

Não faltarão neste ano debates de alto nível. Entre as grandes expectativas, estão duas estrelas internacionais: Thomas Friedman, colunista do The New York Times e vencedor de três prêmios Pulitzer, reconhecido pelas análises sobre geopolítica, globalização e inovação tecnológica; e Joel Mokyr, vencedor do Prêmio Nobel das Ciências Econômicas e professor da Northwestern University, considerado uma das maiores autoridades mundiais em história econômica, inovação e crescimento.

Friedman entra em cena amanhã, em keynote speech, sobre Nova Ordem Global: Tecnologia, Geopolítica e o Futuro. Falará ao lado de Gilmar com moderação do banqueiro André Esteves, sócio sênior do BTG Pactual.

Makyr vai dar uma palestra sobre inovação em tempos de disrupção. Terá na mesa a diretora-presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras do Brasil (FIN), Cristiane de Oliveira Coelho Galvão, que é professora do IDP. A moderação ficará a cargo de Gilmar.

Alguns advogados apostaram que o evento estaria mais esvaziado neste ano por conta da conjuntura política, crise do Judiciário e eleições. Mas não é o que se constata com as confirmações de presenças nos painéis. Do STJ, participarão 11 ministros, entre os quais o presidente e vice eleitos para o biênio 2026-2028, respectivamente — Luís Felipe Salomão e Mauro Campbell. O procurador-geral da Republica, Paulo Gonet, também está em Lisboa.

Ex-presidentes

Três ex-presidentes estarão nos debates: Michel Temer, Jorge Carlos Fonseca, de Cabo Verde, e Ivan Duque, da Colômbia. O Congresso também mandou representantes. Além do presidente da Câmara, estarão na Faculdade de Lisboa 15 congressistas.

Importantes representantes do mercado financeiro também confirmaram. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, vai falar sobre os rumos da economia brasileira, na mesa com o ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa, hoje diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, e do presidente da Federação dos Bancos do Brasil (Febraban), Isaac Sidney.

Nos três dias de evento, a cidade que já é tomada de brasileiros torna-se ainda mais a cara do Brasil. No aeroporto Humberto Delgado, muitos passageiros desembarcaram nos últimos dias com esse propósito, a ponto de surpreender os agentes da imigração.

Muitos restaurantes também estão tomados por brasileiros. Alguns totalmente reservados para quem está em Lisboa a fim de participar do evento. Há ainda os almoços e jantares em que políticos, magistrados e advogados aproveitam a ocasião para uma conversa mais informal.

O Fórum de Lisboa é organizado pelo IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), pelo Lisbon Public Law Research Centre (LPL) da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) e pelo FGV Justiça (Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV).

Lista de participantes

Supremo Tribunal Federal

Gilmar Mendes

Alexandre de Moraes

Luis Roberto Barroso, ministro aposentado

Ricardo Lewandowski, ministro aposentado

Superior Tribunal de Justiça

Luís Felipe Salomão, presidente eleito

Mauro Campbell Marques

Benedito Gonçalves

Luis Claudio Balbino Gambogi

Rogerio Schietti Cruz

Joel Ilan Paciornik

Marcelo Navarro Ribeiro Dantas

Antonio Saldanha, aposentado

Luiz Alberto Gurgel de Faria

Ricardo Villas-Boas Cueva

Sebastião Reis Júnior

Tribunal Superior do Trabalho

Morgana de Almeida

Tribunal de Constas da União

Vital do Rêgo Filho, presidente

Aroldo Cedraz, ex-ministro

Jorge Oliveira

Antonio Anastasia

Benjamin Zymler

Procuradoria-Geral da República

Paulo Gonet, procurador-geral da República

Poder Executivo

Wellington César Lima e Silva, ministro da Justiça e Segurança Pública

Gabriel Galipolo, presidente do Banco Central

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia

Paulo Henrique Pereira, ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte

Ademar Borges, secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública

Poder Legislativo

Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados

Laércio Oliveira (PP-SE), senador

Alex Manente (Cidadania-SP), deputado federal

Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), deputado federal

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), deputado federal

Soraya Santos (PL-RJ), deputada federal

Aliel Machado (PV-PR), deputado federal

Domingos Neto (PSD-CE), deputado federal

Isnaldo Bulhões (MDB-AL), deputado federal

Dani Cunha (PL-RJ), deputada federal

Leo Prates (Republicanos-BA), deputado federal

Fernando Monteiro (PSD-PE), deputado federal

Pedro Paulo Carvalho Teixeira (PSD-RJ), deputado federal

Camilo Santana (PT-CE), senador

Orlando Silva (PCdoB-SP), deputado federal

Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara

Doutor Luizinho (PP-RJ), deputado federal

Mundo político

Eduardo Cavaliere (PSD), prefeito do Rio de Janeiro, Brasil

Helder Barbalho (MDB-PA), ex-governador do Pará

Jader Barbalho Filho (MDB), ex-ministro Cidades

Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD

Kátia Abreu (PT), ex-senadora

Gilvan Ferreira (Cidadania), prefeito de Santo André

Sandro Mabel (União Brasil) , prefeito de Goiania

João Campos, ex-prefeito do Recife, presidente nacional do PSB

Wanderlei Barbosa (Republicanos), governador do Tocantins

Destaques internacionais

Thomas Friedman, colunista do The New York Times

Joel Mokyr, Prêmio Nobel de Ciências Econômicas

Personalidades de destaque

Beto Simonetti, presidente do Conselho Federal da OAB

Rodrigo Mudrovitsch, presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos

Antonio Lavareda, cientista político

Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração do

Ludmilla Hajjar, médica e professora da USP

Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do Banco Bradesco

Luiza Brunet, empresária, atriz, ativista

André Esteves, co-fundador da Inteli, Chairman e Sócio Sênior do BTG Pactual

Douglas Figueiredo, presidente da Geap

Isaac Sidney, presidente da Febraban

Ex-presidentes

Michel Temer, ex-presidente do Brasil

Jorge Carlos Fonseca, ex-presidente de Cabo Verde

Ivan Duque, ex-presidente da Colômbia

Justiça Eleitoral

Estela Aranha, ministra do TSE

Floriano de Azevedo Marques Neto, ministro do TSE

Paulo César Salomão Filho, desembargador do TRE-RJ

Maurício Kertzman, presidente do TRE-BA

Guilherme Pupe, desembargador do TRE-DF

Poder Judiciário

Fernando Cabral, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

João Carlos Mayer, desembargador do TRF1

Alexandre Miguel, ex-presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia

Atalá Correia, juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

Marcos Henrique Machado, desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Humberto Dalla, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

Renata Cabo, desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

Flavio Boson, desembargador do TRF6

Marcus Abraham, desembargador do TRF2

Ney Bello Filho, desembargador do TRF1

Acadêmicos

Luís Manuel dos Anjos Ferreira, reitor da Universidade de Lisboa

Carlos Blanco de Morais, professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

Carlos Ivan Simonsen Leal, presidente da Fundação Getulio Vargas (FGV)

Dieter Grimm, professor emérito de Direito Público, Universidade Humboldt de Berlim

Angelika Nußberger, professora da Universidade de Colônia

Marcus Vinicius Furtado Coelho, presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais e Coordenador da Procuradoria Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil

Dominique Rousseau, professor emérito da Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Priscila Lapa Villas Boas de Carvalho, professora em Direito Ambiental e Sustentabilidade da University College London

Christian Calliess, professor da Universidade Livre de Berlim

Paulo Sousa Mendes, professor catedrático da Universidade de Lisboa

Eduarda Gindri, coordenador-geral de pós-graduação Stricto Sensu em Direito do IDP

Alaor Leite, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Portugal

Gaspard Estrada, conselheiro do Conselho Administrativo da Unidade Sul Global, London School of Economics (LSE), Reino Unido Saiba Mais Política Decisão de Trump sobre PCC e CV deve ter impacto limitado na eleição, diz analista Política STF retoma julgamento sobre vínculo de motoristas de aplicativo Política "Avançamos, mas ainda há obstáculos", diz Maria do Carmo Cardoso Política PSD admite chapa puro-sangue para a Presidência





