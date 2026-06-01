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Portugal une poder e pensamento

XIV Fórum de Lisboa junta juristas e intelectuais para debates sobre os vetores de influência na nova ordem internacional

Ministro Gilmar Mendes no Fórum de Lisboa de 2025. Além de ser o anfitirão do evento, participará das discussões e fará a moderação de um dos debates - (crédito: Divulgação)
Ministro Gilmar Mendes no Fórum de Lisboa de 2025. Além de ser o anfitirão do evento, participará das discussões e fará a moderação de um dos debates - (crédito: Divulgação)

Lisboa — A capital portuguesa mais uma vez torna-se palco de discussões e reflexões sobre temas da atualidade que influenciam as principais decisões mundiais. Começa hoje o XIV Fórum de Lisboa, que já ficou conhecido como Gilmarpalooza, em referência ao anfitrião do evento, o decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes.

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Milhares de brasileiros cruzaram o Atlântico para estarem, durante três dias, num espaço nobre de análises e relacionamentos jurídicos, políticos, sociais e acadêmicos. Na edição deste ano, o tema será Nova Ordem Internacional, Tecnologia e Soberania, com a presença na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa de representantes de países como Portugal, Alemanha, Angola, Colômbia, França, Estados Unidos, Espanha, Grécia, Itália, Moçambique, Cabo Verde e Reino Unido.

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Gilmar abrirá os debates no auditório da reitoria, tendo a seu lado na mesa o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB); o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luis Felipe Salomão; Luís Manuel dos Anjos Ferreira, reitor da Universidade de Lisboa; Carlos Blanco de Morais, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, coordenador científico do Lisbon Public Law Research Centre e consultor sênior do Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros de Portugal; Carlos Ivan Simonsen Leal, presidente da Fundação Getulio Vargas (FGV); e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti.

Será a largada para três dias de evento com mais de 470 palestrantes, cerca de 70 painéis de debate e a mais ampla participação internacional da sua história, com a pretensão de conectar estudos acadêmicos de alto nível a um debate que reunirá, à mesma mesa, universidade, política, Executivo, empresários, representantes do setor produtivo e do mercado financeiro, juristas, advogados e Judiciário. Cada um com seu olhar sobre temas, como a globalização, a polarização, o poder das potências mundiais, a força das big-techs e da inteligência artificial.

O dia promete polêmicas. Às 11h, o ministro Alexandre de Moraes participa de um painel sobre democracia, populismo e polarização ideológica. O relator da ação penal sobre a tentativa de golpe terá a seu lado na mesa o corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques; o professor emérito da Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Dominique Rousseau, entre outros.

Ausência

Estava confirmada, também para a tarde, um painel que despertava bastante interesse dos participantes sobre "constitucionalismo transformador", com a presença do ministro Flávio Dino, do STF. Grande orador, o magistrado foi muito aplaudido no ano passado, durante o XIII Fórum de Lisboa. Mas precisou cancelar a participação neste ano porque teve uma queda e fraturou o pé. O painel foi confirmado com a presença já programada do ex-presidente do STF Luís Roberto Barroso.

Não faltarão neste ano debates de alto nível. Entre as grandes expectativas, estão duas estrelas internacionais: Thomas Friedman, colunista do The New York Times e vencedor de três prêmios Pulitzer, reconhecido pelas análises sobre geopolítica, globalização e inovação tecnológica; e Joel Mokyr, vencedor do Prêmio Nobel das Ciências Econômicas e professor da Northwestern University, considerado uma das maiores autoridades mundiais em história econômica, inovação e crescimento.

Friedman entra em cena amanhã, em keynote speech, sobre Nova Ordem Global: Tecnologia, Geopolítica e o Futuro. Falará ao lado de Gilmar com moderação do banqueiro André Esteves, sócio sênior do BTG Pactual.

Makyr vai dar uma palestra sobre inovação em tempos de disrupção. Terá na mesa a diretora-presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras do Brasil (FIN), Cristiane de Oliveira Coelho Galvão, que é professora do IDP. A moderação ficará a cargo de Gilmar.

Alguns advogados apostaram que o evento estaria mais esvaziado neste ano por conta da conjuntura política, crise do Judiciário e eleições. Mas não é o que se constata com as confirmações de presenças nos painéis. Do STJ, participarão 11 ministros, entre os quais o presidente e vice eleitos para o biênio 2026-2028, respectivamente — Luís Felipe Salomão e Mauro Campbell. O procurador-geral da Republica, Paulo Gonet, também está em Lisboa.

Ex-presidentes

Três ex-presidentes estarão nos debates: Michel Temer, Jorge Carlos Fonseca, de Cabo Verde, e Ivan Duque, da Colômbia. O Congresso também mandou representantes. Além do presidente da Câmara, estarão na Faculdade de Lisboa 15 congressistas.

Importantes representantes do mercado financeiro também confirmaram. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, vai falar sobre os rumos da economia brasileira, na mesa com o ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa, hoje diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, e do presidente da Federação dos Bancos do Brasil (Febraban), Isaac Sidney.

Nos três dias de evento, a cidade que já é tomada de brasileiros torna-se ainda mais a cara do Brasil. No aeroporto Humberto Delgado, muitos passageiros desembarcaram nos últimos dias com esse propósito, a ponto de surpreender os agentes da imigração.

Muitos restaurantes também estão tomados por brasileiros. Alguns totalmente reservados para quem está em Lisboa a fim de participar do evento. Há ainda os almoços e jantares em que políticos, magistrados e advogados aproveitam a ocasião para uma conversa mais informal.

O Fórum de Lisboa é organizado pelo IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), pelo Lisbon Public Law Research Centre (LPL) da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) e pelo FGV Justiça (Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV).

Lista de participantes

Supremo Tribunal Federal

  • Gilmar Mendes
  • Alexandre de Moraes
  • Luis Roberto Barroso, ministro aposentado
  • Ricardo Lewandowski, ministro aposentado

Superior Tribunal de Justiça

  • Luís Felipe Salomão, presidente eleito
  • Mauro Campbell Marques
  • Benedito Gonçalves
  • Luis Claudio Balbino Gambogi
  • Rogerio Schietti Cruz
  • Joel Ilan Paciornik
  • Marcelo Navarro Ribeiro Dantas
  • Antonio Saldanha, aposentado
  • Luiz Alberto Gurgel de Faria
  • Ricardo Villas-Boas Cueva
  • Sebastião Reis Júnior

Tribunal Superior do Trabalho

  • Morgana de Almeida

Tribunal de Constas da União

  • Vital do Rêgo Filho, presidente
  • Aroldo Cedraz, ex-ministro
  • Jorge Oliveira
  • Antonio Anastasia
  • Benjamin Zymler

Procuradoria-Geral da República

  • Paulo Gonet, procurador-geral da República

Poder Executivo

  • Wellington César Lima e Silva, ministro da Justiça e Segurança Pública
  • Gabriel Galipolo, presidente do Banco Central
  • Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia
  • Paulo Henrique Pereira, ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
  • Ademar Borges, secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública

Poder Legislativo

  • Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados
  • Laércio Oliveira (PP-SE), senador
  • Alex Manente (Cidadania-SP), deputado federal
  • Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), deputado federal
  • Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), deputado federal
  • Soraya Santos (PL-RJ), deputada federal
  • Aliel Machado (PV-PR), deputado federal
  • Domingos Neto (PSD-CE), deputado federal
  • Isnaldo Bulhões (MDB-AL), deputado federal
  • Dani Cunha (PL-RJ), deputada federal
  • Leo Prates (Republicanos-BA), deputado federal
  • Fernando Monteiro (PSD-PE), deputado federal
  • Pedro Paulo Carvalho Teixeira (PSD-RJ), deputado federal
  • Camilo Santana (PT-CE), senador
  • Orlando Silva (PCdoB-SP), deputado federal
  • Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara
  • Doutor Luizinho (PP-RJ), deputado federal

Mundo político

  • Eduardo Cavaliere (PSD), prefeito do Rio de Janeiro, Brasil
  • Helder Barbalho (MDB-PA), ex-governador do Pará
  • Jader Barbalho Filho (MDB), ex-ministro Cidades
  • Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD
  • Kátia Abreu (PT), ex-senadora
  • Gilvan Ferreira (Cidadania), prefeito de Santo André
  • Sandro Mabel (União Brasil) , prefeito de Goiania
  • João Campos, ex-prefeito do Recife, presidente nacional do PSB
  • Wanderlei Barbosa (Republicanos), governador do Tocantins

Destaques internacionais

  • Thomas Friedman, colunista do The New York Times
  • Joel Mokyr, Prêmio Nobel de Ciências Econômicas

Personalidades de destaque

  • Beto Simonetti, presidente do Conselho Federal da OAB
  • Rodrigo Mudrovitsch, presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos
  • Antonio Lavareda, cientista político
  • Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração do
  • Ludmilla Hajjar, médica e professora da USP
  • Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do Banco Bradesco
  • Luiza Brunet, empresária, atriz, ativista
  • André Esteves, co-fundador da Inteli, Chairman e Sócio Sênior do BTG Pactual
  • Douglas Figueiredo, presidente da Geap
  • Isaac Sidney, presidente da Febraban

Ex-presidentes

  • Michel Temer, ex-presidente do Brasil
  • Jorge Carlos Fonseca, ex-presidente de Cabo Verde
  • Ivan Duque, ex-presidente da Colômbia

Justiça Eleitoral

  • Estela Aranha, ministra do TSE
  • Floriano de Azevedo Marques Neto, ministro do TSE
  • Paulo César Salomão Filho, desembargador do TRE-RJ
  • Maurício Kertzman, presidente do TRE-BA
  • Guilherme Pupe, desembargador do TRE-DF

Poder Judiciário

  • Fernando Cabral, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
  • João Carlos Mayer, desembargador do TRF1
  • Alexandre Miguel, ex-presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia
  • Atalá Correia, juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
  • Marcos Henrique Machado, desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
  • Humberto Dalla, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
  • Renata Cabo, desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
  • Flavio Boson, desembargador do TRF6
  • Marcus Abraham, desembargador do TRF2
  • Ney Bello Filho, desembargador do TRF1

Acadêmicos

 

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Ana Maria Campos

Editor II

Titular da coluna Eixo Capital e do blog CB Poder, formada em Comunicação pela UnB, com especialização em Mídias Sociais pelo Uniceub.

Por Ana Maria Campos
postado em 01/06/2026 03:55
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