Portugal une poder e pensamento

Lisboa — A capital portuguesa mais uma vez torna-se palco de discussões e reflexões sobre temas da atualidade que influenciam as principais decisões mundiais. Começa hoje o XIV Fórum de Lisboa, que já ficou conhecido como Gilmarpalooza, em referência ao anfitrião do evento, o decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes.
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Milhares de brasileiros cruzaram o Atlântico para estarem, durante três dias, num espaço nobre de análises e relacionamentos jurídicos, políticos, sociais e acadêmicos. Na edição deste ano, o tema será Nova Ordem Internacional, Tecnologia e Soberania, com a presença na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa de representantes de países como Portugal, Alemanha, Angola, Colômbia, França, Estados Unidos, Espanha, Grécia, Itália, Moçambique, Cabo Verde e Reino Unido.
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Gilmar abrirá os debates no auditório da reitoria, tendo a seu lado na mesa o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB); o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luis Felipe Salomão; Luís Manuel dos Anjos Ferreira, reitor da Universidade de Lisboa; Carlos Blanco de Morais, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, coordenador científico do Lisbon Public Law Research Centre e consultor sênior do Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros de Portugal; Carlos Ivan Simonsen Leal, presidente da Fundação Getulio Vargas (FGV); e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti.
Será a largada para três dias de evento com mais de 470 palestrantes, cerca de 70 painéis de debate e a mais ampla participação internacional da sua história, com a pretensão de conectar estudos acadêmicos de alto nível a um debate que reunirá, à mesma mesa, universidade, política, Executivo, empresários, representantes do setor produtivo e do mercado financeiro, juristas, advogados e Judiciário. Cada um com seu olhar sobre temas, como a globalização, a polarização, o poder das potências mundiais, a força das big-techs e da inteligência artificial.
O dia promete polêmicas. Às 11h, o ministro Alexandre de Moraes participa de um painel sobre democracia, populismo e polarização ideológica. O relator da ação penal sobre a tentativa de golpe terá a seu lado na mesa o corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques; o professor emérito da Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Dominique Rousseau, entre outros.
Ausência
Estava confirmada, também para a tarde, um painel que despertava bastante interesse dos participantes sobre "constitucionalismo transformador", com a presença do ministro Flávio Dino, do STF. Grande orador, o magistrado foi muito aplaudido no ano passado, durante o XIII Fórum de Lisboa. Mas precisou cancelar a participação neste ano porque teve uma queda e fraturou o pé. O painel foi confirmado com a presença já programada do ex-presidente do STF Luís Roberto Barroso.
Não faltarão neste ano debates de alto nível. Entre as grandes expectativas, estão duas estrelas internacionais: Thomas Friedman, colunista do The New York Times e vencedor de três prêmios Pulitzer, reconhecido pelas análises sobre geopolítica, globalização e inovação tecnológica; e Joel Mokyr, vencedor do Prêmio Nobel das Ciências Econômicas e professor da Northwestern University, considerado uma das maiores autoridades mundiais em história econômica, inovação e crescimento.
Friedman entra em cena amanhã, em keynote speech, sobre Nova Ordem Global: Tecnologia, Geopolítica e o Futuro. Falará ao lado de Gilmar com moderação do banqueiro André Esteves, sócio sênior do BTG Pactual.
Makyr vai dar uma palestra sobre inovação em tempos de disrupção. Terá na mesa a diretora-presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras do Brasil (FIN), Cristiane de Oliveira Coelho Galvão, que é professora do IDP. A moderação ficará a cargo de Gilmar.
Alguns advogados apostaram que o evento estaria mais esvaziado neste ano por conta da conjuntura política, crise do Judiciário e eleições. Mas não é o que se constata com as confirmações de presenças nos painéis. Do STJ, participarão 11 ministros, entre os quais o presidente e vice eleitos para o biênio 2026-2028, respectivamente — Luís Felipe Salomão e Mauro Campbell. O procurador-geral da Republica, Paulo Gonet, também está em Lisboa.
Ex-presidentes
Três ex-presidentes estarão nos debates: Michel Temer, Jorge Carlos Fonseca, de Cabo Verde, e Ivan Duque, da Colômbia. O Congresso também mandou representantes. Além do presidente da Câmara, estarão na Faculdade de Lisboa 15 congressistas.
Importantes representantes do mercado financeiro também confirmaram. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, vai falar sobre os rumos da economia brasileira, na mesa com o ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa, hoje diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, e do presidente da Federação dos Bancos do Brasil (Febraban), Isaac Sidney.
Nos três dias de evento, a cidade que já é tomada de brasileiros torna-se ainda mais a cara do Brasil. No aeroporto Humberto Delgado, muitos passageiros desembarcaram nos últimos dias com esse propósito, a ponto de surpreender os agentes da imigração.
Muitos restaurantes também estão tomados por brasileiros. Alguns totalmente reservados para quem está em Lisboa a fim de participar do evento. Há ainda os almoços e jantares em que políticos, magistrados e advogados aproveitam a ocasião para uma conversa mais informal.
O Fórum de Lisboa é organizado pelo IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), pelo Lisbon Public Law Research Centre (LPL) da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) e pelo FGV Justiça (Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV).
Lista de participantes
Supremo Tribunal Federal
- Gilmar Mendes
- Alexandre de Moraes
- Luis Roberto Barroso, ministro aposentado
- Ricardo Lewandowski, ministro aposentado
Superior Tribunal de Justiça
- Luís Felipe Salomão, presidente eleito
- Mauro Campbell Marques
- Benedito Gonçalves
- Luis Claudio Balbino Gambogi
- Rogerio Schietti Cruz
- Joel Ilan Paciornik
- Marcelo Navarro Ribeiro Dantas
- Antonio Saldanha, aposentado
- Luiz Alberto Gurgel de Faria
- Ricardo Villas-Boas Cueva
- Sebastião Reis Júnior
Tribunal Superior do Trabalho
- Morgana de Almeida
Tribunal de Constas da União
- Vital do Rêgo Filho, presidente
- Aroldo Cedraz, ex-ministro
- Jorge Oliveira
- Antonio Anastasia
- Benjamin Zymler
Procuradoria-Geral da República
- Paulo Gonet, procurador-geral da República
Poder Executivo
- Wellington César Lima e Silva, ministro da Justiça e Segurança Pública
- Gabriel Galipolo, presidente do Banco Central
- Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia
- Paulo Henrique Pereira, ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
- Ademar Borges, secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública
Poder Legislativo
- Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados
- Laércio Oliveira (PP-SE), senador
- Alex Manente (Cidadania-SP), deputado federal
- Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), deputado federal
- Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), deputado federal
- Soraya Santos (PL-RJ), deputada federal
- Aliel Machado (PV-PR), deputado federal
- Domingos Neto (PSD-CE), deputado federal
- Isnaldo Bulhões (MDB-AL), deputado federal
- Dani Cunha (PL-RJ), deputada federal
- Leo Prates (Republicanos-BA), deputado federal
- Fernando Monteiro (PSD-PE), deputado federal
- Pedro Paulo Carvalho Teixeira (PSD-RJ), deputado federal
- Camilo Santana (PT-CE), senador
- Orlando Silva (PCdoB-SP), deputado federal
- Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara
- Doutor Luizinho (PP-RJ), deputado federal
Mundo político
- Eduardo Cavaliere (PSD), prefeito do Rio de Janeiro, Brasil
- Helder Barbalho (MDB-PA), ex-governador do Pará
- Jader Barbalho Filho (MDB), ex-ministro Cidades
- Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD
- Kátia Abreu (PT), ex-senadora
- Gilvan Ferreira (Cidadania), prefeito de Santo André
- Sandro Mabel (União Brasil) , prefeito de Goiania
- João Campos, ex-prefeito do Recife, presidente nacional do PSB
- Wanderlei Barbosa (Republicanos), governador do Tocantins
Destaques internacionais
- Thomas Friedman, colunista do The New York Times
- Joel Mokyr, Prêmio Nobel de Ciências Econômicas
Personalidades de destaque
- Beto Simonetti, presidente do Conselho Federal da OAB
- Rodrigo Mudrovitsch, presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos
- Antonio Lavareda, cientista político
- Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração do
- Ludmilla Hajjar, médica e professora da USP
- Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do Banco Bradesco
- Luiza Brunet, empresária, atriz, ativista
- André Esteves, co-fundador da Inteli, Chairman e Sócio Sênior do BTG Pactual
- Douglas Figueiredo, presidente da Geap
- Isaac Sidney, presidente da Febraban
Ex-presidentes
- Michel Temer, ex-presidente do Brasil
- Jorge Carlos Fonseca, ex-presidente de Cabo Verde
- Ivan Duque, ex-presidente da Colômbia
Justiça Eleitoral
- Estela Aranha, ministra do TSE
- Floriano de Azevedo Marques Neto, ministro do TSE
- Paulo César Salomão Filho, desembargador do TRE-RJ
- Maurício Kertzman, presidente do TRE-BA
- Guilherme Pupe, desembargador do TRE-DF
Poder Judiciário
- Fernando Cabral, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
- João Carlos Mayer, desembargador do TRF1
- Alexandre Miguel, ex-presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia
- Atalá Correia, juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
- Marcos Henrique Machado, desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
- Humberto Dalla, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
- Renata Cabo, desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
- Flavio Boson, desembargador do TRF6
- Marcus Abraham, desembargador do TRF2
- Ney Bello Filho, desembargador do TRF1
Acadêmicos
- Luís Manuel dos Anjos Ferreira, reitor da Universidade de Lisboa
- Carlos Blanco de Morais, professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
- Carlos Ivan Simonsen Leal, presidente da Fundação Getulio Vargas (FGV)
- Dieter Grimm, professor emérito de Direito Público, Universidade Humboldt de Berlim
- Angelika Nußberger, professora da Universidade de Colônia
- Marcus Vinicius Furtado Coelho, presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais e Coordenador da Procuradoria Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil
- Dominique Rousseau, professor emérito da Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne
- Priscila Lapa Villas Boas de Carvalho, professora em Direito Ambiental e Sustentabilidade da University College London
- Christian Calliess, professor da Universidade Livre de Berlim
- Paulo Sousa Mendes, professor catedrático da Universidade de Lisboa
- Eduarda Gindri, coordenador-geral de pós-graduação Stricto Sensu em Direito do IDP
- Alaor Leite, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Portugal
- Gaspard Estrada, conselheiro do Conselho Administrativo da Unidade Sul Global, London School of Economics (LSE), Reino Unido
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